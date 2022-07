Com gol de Zaracho, Atlético-MG vence o Botafogo e assume a liderança do Brasileirão Argentino fez um gol improvável ao encobrir Douglas Borges e colocou o Galo na ponta. Glorioso cai para a décima primeira colocação, a três pontos da zona de rebaixamento

Em um jogo movimentado, o Atlético-MG derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, e assumiu de maneira momentânea a liderança do Brasileirão. O gol do triunfo mineiro foi marcado por Matías Zaracho. O Galo soma 31 pontos, um a mais que o Palmeiras, que entra em campo nesta segunda, enquanto o Glorioso tem 21, na décima primeira posição.

O próximo compromisso do Glorioso no campeonato será na quarta-feira, dia 20, às 21h30, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Galo, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, às 19h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

CONFUSÃO NA ÁREA E VAR

O confronto começou equilibrado com uma disputa intensa no meio de campo. Mas logo o Galo buscou impor o seu ritmo e antecipar a marcação. Nacho apareceu bem na esquerda e cruzou para Vargas chutar. A bola tocou na cintura de Philipe Sampaio, e o árbitro Raphael Claus foi à cabine do VAR para analisar o lance e mandou seguir o jogo.

GLORIOSO CRESCE NO JOGO

Depois da demora para analisar o lance, os donos da casa subiram de produção e criaram boas chances. Na primeira delas, o meia Lucas Fernandes cobrou falta com perigo. Em outro bom momento, DG cruzou para Erison cabecear por cima. Contudo, a melhor chegada aconteceu quando Kani invadiu a área, mas Júnior Alonso cortou bem e afastou para escanteio.



TREME A TRAVE ALVINEGRA

Em um jogo muito combativo, o Atlético-MG tinha liberdade à frente da defesa botafoguense e tentava explorar os espaços. Por outro lado, o Alvinegro tentava na força com Erison e na velocidade com Lucas Fernandes. Após cruzamento de Vargas, Zaracho se antecipou e, de cabeça, acertou a bola na trave de Douglas Borges.



INACREDITÁVEL

Na volta do intervalo, o time mineiro construiu uma boa jogada na direita. Mariano abriu para Vargas cruzar na área, mas Nacho perdeu uma chance incrível, praticamente embaixo da meta alvinegra. Pela esquerda, Saravia não conseguiu dominar e deu um presente para Guilherme Arana chutar em cima da defesa alvinegra.



GOL ESPÍRITA

O Galo percebeu que o caminho das pedras era pelo lado esquerdo, nas costas de Saravia. Foi por ali que Zaracho se deslocou e finalizou por cima de Douglas Borges para abrir o placar para a equipe mineira. O argentino foi um dos destaques do Galo no jogo, levando muito perigo ao gol botafoguense.

ALVINEGRO TENTA PRESSIONAR

Depois das mudanças de Turco Mohamed, o Galo perdeu o meio de campo, mas faltou ao Botafogo ser mais eficiente. A equipe carioca rondou a área mineira, mas não conseguiu levar perigo e colocar a bola para dentro.

No fim, o Botafogo foi na base do abafa, com dois escanteios seguidos com Jeffinho na ponta. Matheus Nascimento teve a chance de finalizar, mas Everson fez a defesa. Lucas Fernandes arriscou de longe, mas o arqueiro do Galo encaixou mais uma bola.

MAIS UMA CONSULTA AO VAR

No entanto, no fim, Hulk cobrou falta, Douglas Borges espalmou, e no rebote, Keno ficou livre para estufar a rede. No lance, Keno estava em impedimento, e após consulta ao VAR, Raphael Claus anulou o gol do Galo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0X1 ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 17/07/2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Tchê Tchê, Del Piage, Lucas Mezenga e DG (BOT) / Igor Rabello e Mariano (ATL)

Cartões Vermelhos: –

Gols: Matías Zaracho (10’/1T) (0-1)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Douglas Borges, Saravia, Kanu, Philipe Sampaio, DG (Lucas Mezenga 15’/2T); Tchê Tchê, Luís Oyama (Del Piage 29’/2T), Lucas Fernandes, Gustavo Sauer (Jeffinho 13’/2T), Vinícius Lopes (Lucas Piazon 29’/2T) e Erison (Matheus Nascimento 29’/2T).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Mariano, Igor Rabello (Nathan Silva 13’/2T), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio 14’/2T), Nacho Fernández (Keno 21’/2) e Matías Zaracho; Vargas (Ademir 14’/2T) e Hulk.

