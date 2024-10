Com gol de Vini, Real Madrid vence Villarreal (2-0) e coloca pressão sobre líder Barça

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0 neste sábado (5) no estádio Santiago Bernabéu pela nona rodada de LaLiga, e tem os mesmos pontos do Barcelona (21), embora os ‘blaugrana’ ainda tenham o jogo de domingo para disputar, em Vitoria, contra o Alavés.

Com o francês Kylian Mbappé titular, embora longe do seu melhor nível depois de se recuperar de uma lesão muscular, os gols do time ‘merengue’ foram marcados pelo uruguaio Fede Valverde (14′) e o brasileiro Vinicius Junior (73′) num jogo sem grandes oportunidades nem ritmo e que terminou com o zagueiro Dani Carvajal saindo de campo machucado numa maca no último minuto da partida.

“Parece uma lesão bastante séria no joelho. O vestiário está triste e preocupado. É uma lesão que acontece muitas vezes no calendário, infelizmente aconteceu com um jogador muito importante para nós”, disse o técnico italiano dos merengues, Carlo Ancelotti.

O Real Madrid, que vinha de sofrer a sua primeira derrota após 36 jogos, na visita ao Lille na quarta-feira pela Liga dos Campeões (1 a 0), começou o jogo sem Rodrygo. Vini acompanhou Mbappé no ataque e o inglês Jude Bellingham jogou mais recuado.

O uruguaio Fede Valverde, o croata Luka Modric e o francês Camavinga foram titulares no meio-campo.

O gol do uruguaio Fede Valverde veio aos 14 minutos com um chute de fora da área que desviou no jogador do Villarreal Álex Baena e confundiu o goleiro Diego Conde.

Vini apareceu após os primeiros 30 minutos de jogo com algumas chances criadas pela esquerda que quase terminaram em gol, além de um chute de Bellingham da entrada da área que passou raspando a trave esquerda.

– Mbappé apagado –

O Villarreal esteve perto de marcar no segundo tempo em uma cobrança de falta de Baena que foi para fora por pouco. Mas quem marcou o segundo foi o Real Madrid com um chute forte de Vinicius (73′) de fora da área.

O Real Madrid aumenta para 41 jogos sua série invicta em LaLiga.

“Foi um jogo com ordem, boa atitude, sem muita intensidade, mas quando abrimos o placar controlamos bem, sem correr riscos, defendendo de forma compacta e são 3 pontos muito importantes”, comemorou Ancelotti.

O atacante ‘merengue’ Kylian Mbappé pouco apareceu e o técnico italiano o substituiu aos 70 minutos por Rodrygo.

Esta semana o treinador da seleção francesa, Didier Deschamps, não convocou o capitão dos ‘Bleus’ para os próximos dois jogos da Liga das Nações, algo que gerou polêmica na França, embora o técnico tenha alegado a necessidade de poupar sua estrela.

O Real Madrid dorme empatado em pontos com o Barcelona, ambos com 21, mas os ‘culés’ jogam neste domingo contra o Alavés e além disso têm vantagem no saldo de gols.

– Celta, Rayo e Espanyol vencem –

O próximo jogo dos ‘merengues’ será após a pausa internacional, no dia 19 de outubro, em Balaídos contra o Celta de Vigo, que mais cedo venceu em sua visita ao lanterna Las Palmas por 1 a 0.

O gol de Borja Iglesias aos 28 minutos garantiu a vitória numa partida em que o Celta terminou com 9 jogadores após Ilaix Moriba e Iago Aspas terem sido expulsos por receberem o segundo cartão amarelo.

Os galegos sobem ao 9º lugar com 13 pontos enquanto o Las Palmas segue sem vencer, com três pontos obtidos em 3 empates.

O Rayo Vallecano (8º, 13 pontos) venceu de virada outro time da zona de rebaixamento, o Real Valladolid (19º, 5 pontos) por 2 a 1 em casa, no estádio José Zorrilla.

Jorge de Frutos marcou os dois gols da equipe madrilenha (57′ e 80′) depois de o marroquino Selim Amallah abrir o placar para o Valladolid (51′).

Nas demais partidas do dia, o Espanyol (12º, 10 pontos) venceu o Mallorca (7º, 14 pontos) por 2 a 1 em Barcelona com gols de Marash Kumbulla (18′) e Jofre Carreras (47′) para o time catalão enquanto Antonio Raíllo descontou para os visitantes (68′).

Além disso, Getafe (16º, 8 pontos) e Osasuna (5º, 15 pontos) empataram em 1 a 1. Bertug Yildirim (21′) marcou para o time ‘azulón’ e Ante Budimir (60′) para os navarros.

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Leganés – Valencia 0 – 0

– Sábado:

Espanyol – Mallorca 2 – 1

Getafe – Osasuna 1 – 1

Las Palmas – Celta Vigo 0 – 1

Valladolid – Rayo Vallecano 1 – 2

Real Madrid – Villarreal 2 – 0

– Domingo:

(09h00) Girona – Athletic Bilbao

(11h15) Alavés – Barcelona

(13h30) Sevilla – Betis

(16h00) Real Sociedad – Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 8 7 0 1 25 9 16

2. Real Madrid 21 9 6 3 0 19 6 13

3. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

4. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 12 4 8

5. Osasuna 15 9 4 3 2 13 14 -1

6. Athletic Bilbao 14 8 4 2 2 12 8 4

7. Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 1

8. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 2

9. Celta Vigo 13 9 4 1 4 16 15 1

10. Betis 12 8 3 3 2 8 7 1

11. Alavés 10 8 3 1 4 11 12 -1

12. Espanyol 10 9 3 1 5 9 13 -4

13. Girona 9 8 2 3 3 9 11 -2

14. Sevilla 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Real Sociedad 8 8 2 2 4 6 7 -1

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 -4

18. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

19. Valladolid 5 9 1 2 6 5 19 -14

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

./bds/mfr/iga/aam