Com gol de Vini, Real Madrid goleia Celta (4-0) e dá mais um passo rumo ao título

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 17:33 Para compartilhar:

Depois de dois empates consecutivos em LaLiga e na Liga dos Campeões, o Real Madrid reencontrou a vitória ao golear o Celta de Vigo por 4 a 0, mantendo sua vantagem na liderança do campeonato espanhol, neste domingo (10), pela 28ª rodada.

Líder com sete pontos de vantagem sobre o surpreendente Girona (2º, 62 pontos), e oito sobre o seu grande rival Barcelona (3º, 61 pontos), a equipe ‘merengue’ está agora longe do alcance do Atlético de Madrid (4º, 55 pontos) e Athletic Bilbao (5º com 53 pontos).

Sem poder contar com seu prodígio inglês Jude Bellingham, que cumpriu suspensão, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti abriu o placar por meio de outro astro, o brasileiro Vinicius Júnior, que mostrou oportunismo depois de uma cabeçada de Rüdiger ter sido rebatida pelo goleiro Vicente Guaita (21′).

O placar só mudou na reta final da partida, com um gol contra de Guaita (79′), que apesar desse lance infeliz evitou um placar bem mais elástico com várias boas defesas. O zagueiro Carlos Domínguez também marcou contra na reta final (88′), ao tentar afastar um cruzamento da esquerda.

Depois foi a vez do promissor jogador turco Arda Guler, de 19 anos, marcar o seu primeiro gol com a camisa merengue já nos acréscimos (90’+4).

“Não era tão complicado fazer melhor do que na quarta-feira (empate em 1 a 1 na Liga dos Campeões contra o Leipzig), fizemos melhor, começamos bem, aproveitamos a bola parada para abrir o placar e depois controlar. Estamos felizes, fizemos nossa parte, sabemos que é um momento importante da temporada”, explicou Ancelotti na coletiva de imprensa.

– Athletic vence mais uma –

Mais cedo o Athletic Bilbao (5º), classificado para a final da Copa do Rei, não tirou o pé do acelerador em LaLiga e conquistou os três pontos na visita ao Las Palmas (2 a 0), resultado que aproxima os bascos da zona da Liga dos Campeões.

Depois da derrota do Atlético de Madrid (4º), fora de casa para o Cádiz (2-0), o treinador do Athletic, Ernesto Valverde, colocou em campo todo seu time titular, consciente de que uma vitória deixaria a sua equipe a apenas dois pontos dos ‘colchoneros”.

Aos 31 minutos, o atacante Gorka Guruzeta abriu o placar para o time de Bilbao.

Já no segundo tempo, Saúl Coco marcou um gol contra, deixando a vitória encaminhada para o Athletic, que no dia 6 de abril vai enfrentar o Mallorca na final da Copa do Rei, em Sevilha.

“Este ano toda a equipe está fazendo uma temporada muito boa, acho que temos que ter essa tranquilidade e encarar cada semana como um desafio para continuar vencendo”, disse Guruzeta.

“Temos uma final, não podemos pensar nessa final porque temos mais dois jogos, temos que pensar no que vem pela frente dia após dia”.

O recém-promovido Las Palmas continua a sua má sequência, com duas derrotas e dois empates nas últimas quatro rodadas, mas permanece numa confortável nona posição.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Barcelona – Mallorca 1 – 0





– Sábado:

Valencia – Getafe 1 – 0

Cádiz – Atlético de Madrid 2 – 0

Granada – Real Sociedad 2 – 3

Girona – Osasuna 2 – 0

– Domingo:

Alavés – Rayo Vallecano 1 – 0

Las Palmas – Athletic Bilbao 0 – 2

Real Madrid – Celta Vigo 4 – 0

Betis – Villarreal

– Segunda-feira:

(17h00) Almería – Sevilla





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 28 21 6 1 60 18 42

2. Girona 62 28 19 5 4 59 33 26

3. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

4. Atlético de Madrid 55 28 17 4 7 54 31 23

5. Athletic Bilbao 53 28 15 8 5 48 26 22

6. Real Sociedad 43 28 11 10 7 40 31 9

7. Betis 42 27 10 12 5 32 28 4

8. Valencia 40 27 11 7 9 32 31 1

9. Las Palmas 37 28 10 7 11 29 31 -2

10. Osasuna 36 28 10 6 12 31 39 -8

11. Getafe 35 28 8 11 9 36 42 -6

12. Villarreal 32 27 8 8 11 43 49 -6

13. Alavés 32 28 8 8 12 26 33 -7

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Mallorca 27 28 5 12 11 24 35 -11

16. Rayo Vallecano 26 28 5 11 12 23 38 -15

17. Celta Vigo 24 28 5 9 14 30 43 -13

18. Cádiz 22 28 3 13 12 20 38 -18

19. Granada 14 27 2 8 17 30 57 -27

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

./bds/ati/iga/dr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias