Com gol de Vini Jr, Real Madrid vence o Liverpool e conquista a Champions League pela 14ª vez

História que fizeste. História por fazer. Porque ninguém resiste a tua vontade de vencer. Como bem diria o hino, o Real Madrid novamente fez história. Com gol de Vini Jr., o time espanhol venceu o Liverpool por 1 a 0, neste sábado, no Stade de France, e conquistou a Champions League pela 14ª vez.





COURTOIS SALVA

Os primeiros movimentos de jogo em Saint-Denis mostraram um Liverpool melhor dentro de campo. Os Reds encurralaram o Real Madrid e fizeram de Courtois o grande personagem da metade inicial do primeiro tempo. Salah, aos 15 minutos, obrigou o goleiro belga a operar um milagre em chute no canto. Pouco tempo depois, foi a vez de Mané fazer Courtois ser novamente decisivo em finalização forte. O belga pegou com a ponta dos dedos e a bola beijou o pé da trave.

POLÊMICA EM PARIS

O Liverpool dominou boa parte do primeiro tempo no Stade de France. Com mais posse de bola e mais chances de marcar, os Reds quase não sofreram, exceto pelo último momento da etapa inicial. Alaba lançou Benzema na área, Alisson tentou sair nos pés do atacante.

A bola ficou nos pés de Valverde, que dividiu com os zagueiros do Liverpool e caiu em Benzema, que marcou o gol do Real. Após uma análise do VAR de quase cinco minutos, o gol foi anulado.

MALVADEZA

A etapa final começou com um toque brasileiro, e um toque muito especial. Aos 14 minutos, Valverde fez boa jogada pela direita e bateu cruzado. Vini Jr., sozinho na segunda trave, apenas escorou para as redes de Alisson e abriu o placar para o Real Madrid em Paris.​

COURTOIS DECISIVO

Atrás no placar, o Liverpool seguiu em cima do Real Madrid, enquanto o time espanhol apostou na velocidade dos contra-ataques para assustar. E na tentativa da resposta rápida, os Reds tiveram boa chance e novamente Courtois apareceu. Salah chegou para dividir com o goleiro e o belga salvou.

Os Reds não desistiram e continuaram na pressão nos últimos quinze minutos de jogo. Em chute desviado de fora da área, Courtois fez mais uma grande defesa. E a melhor chance veio dos pés de Salah. O egípcio recebeu lançamento, saiu cara a cara com o goleiro e novamente Courtois levou a melhor com um milagre em chute cruzado.

PARIS É MERENGUE

Os minutos finais de jogo foram de ataque contra defesa. O Liverpool foi com tudo em busca do gol de empate e o Real Madrid teve seus espaços para conseguir matar o jogo. Mas ao apito final, o placar de 1 a 0 foi mantido. Décimo quarto título de Champions League para o Real Madrid e Vinicius Junior como o grande herói da conquista merengue.

FICHA TÉCNICA

Liverpool 0x1 Real Madrid

Data/Hora: 28/05/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Stade de France (FRA)

Árbitro: Clément Turpin FRA

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões Amarelos: Fabinho (16’/2T)

Cartões Vermelhos:

Gol: Vini Jr. (13’/2T)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson (Keitá 27’/2T) e Thiago Alcântara (Firmino 27’/2T); Salah, Mané e Luis Díaz (Jota 20’/2T).

(Técnico: Jürgen Klopp)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Valverde (Camavinga 40’/2T), Vini Jr e Benzema.

(Técnico: Carlo Ancelotti)

