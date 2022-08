Com gol de Vagner Love, Sport arranca empate com o Criciúma pela Série B

Parceria Lance & IstoÉ 02/08/2022 - 23:33 Compartilhe

Em confronto direto para encostar nos times que ocupam o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, somente a vitória interessava a Sport e Criciúma, na noite desta terça-feira, pela 22ª rodada, na Ilha do Retiro. Ainda na etapa inicial, Lohan abriu a contagem para os visitantes, porém já na etapa complementar, Vagner Love, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Leão, mostrou sua fama de goleador e deixou sua marca fechando a conta em 1 a 1.

Com o resultado, a equipe pernambucana chegou aos 31 pontos, pulando para a 6ª colocação, enquanto o time catarinense, por conta do tropeço, chegou aos 29 ficando na 8ª posição.

SPORT VAI PARA CIMA NO INÍCIO

Fazendo valer o fator casa, a equipe do Sport tentou colocar pressão no Criciúma logo nos primeiros movimentos, apesar do gramado bastante encharcado. Porém, tocando bola na entrada da área para encontrar espaços, o Leão pouco conseguiu assustar até os 10 minutos, porém conseguindo criar uma boa chance momentos depois com Luciano Juba, mas a bola do camisa 46 acabou acertando a trave.

Até os 30 jogados, o ritmo de jogo acabou diminuindo. Sem grandes perigos para ambos os lados, a única finalização até então foi a de Juba, deixando os dois goleiros tranquilos atrás.

TIGRE ABRE A CONTAGEM



Até que na reta final, a equipe catarinense conseguiu tirar o zero do marcador na Ilha do Retiro. Aos 38 minutos, Lohan, aproveitando cruzamento, saiu de trás dos zagueiros para mandar de carrinho para o fundo do gol, para festa do atacante.

LEÃO MUDA E TENTA A REAÇÃO



Na expectativa de encontrar o empate, o técnico Claudinei Oliveira resolveu apostar em algumas modificações dando prioridade na parte ofensiva, entre elas a entrada de Vagner Love no lugar de Thiago Lopes.

Entretanto, o time da casa pouco conseguia chegar com perigo na área rival. Até meados dos 25 minutos, com direito a muita chuva, frustrava a torcida local pela falta de efetividade dos jogadores.

SPORT VAI PARA O TUDO OU NADA E MARCA



Seguindo na insistência de encontrar seu tento, o time pernambucano não desistia. Até que conseguiu. Aos 40 minutos, o estreante da noite, Vagner Love, após levantamento de Luciano Juba, apareceu entre os zagueiros e mandou de cabeça para o fundo das redes para empatar.

O feito empolgou os donos da casa que tentaram ir atrás da virada. Porém, tentando quebrar o bom momento adversário, Claudio Tencatti resolveu gastar suas últimas substituições, conseguindo segurando o resultado em 1 a 1 até o fim.

FICHA TÉCNICA

Sport 1×1 Criciúma

Data e horário: 02/08/2022 – 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Edson Antonio de Sousa (GO)

Cartões amarelos: Oswaldo Henríquez, 35’/1ºT; Léo Costa, 44’/1ºT; Lucas Hernández, 46’/2ºT; Marcos Serrato, 49’/2ºT; Caio Dantas, 49’/2ºT

Gols: Lohan, 38’/1ºT (1-0); Vagner Love, 40’/2ºT (1-1)

SPORT: Carlos Eduardo; Ewerthon (Blas Cáceres, 22’/2ºT), Fábio Alemão, Sabino e Lucas Hernández; Fabinho, Willian Oliveira (Pedro Naressi, no intervalo), Denner (Everton Felipe, no intervalo) e Thiago Lopes (Vagner Love, no intervalo); Luciano Juba e Kayke (Gustavo Coutinho, aos 10’/2ºT). (Técnico: Claudinei Oliveira)

CRICIÚMA: Gustavo; Renan Areias (Marcos Serrato, aos 35’/2ºT), Rodrigo, Oswaldo Henríquez e Marcelo Hermes (Hélder, aos 46’/2ºT); Léo Costa, Gustavo Cazonatti, Fellipe Mateus (Lucas Poletto, aos 45’/2ºT) e Marquinhos Gabriel; Lohan (Zé Marcos, aos 13’/2ºT) e Hygor (Caio Dantas, aos 35’/2ºT). (Técnico: Cláudio Tencatti)

