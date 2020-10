Com gol de Thuler, Flamengo chega a 20 jogadores diferentes marcando em 2020; veja a lista Rubro-Negro, que soma, ao todo, 86 gols nesta temporada, necessitará do seu poderio ofensivo para triunfar no próximo desafio, o encardido duelo pela liderança do Brasileiro

O Flamengo vive uma fase esplêndida e encorpada com dez jogos de invencibilidade. E um dos segredos tem sido o poder de seu elenco para decidir. Com o gol de Thuler na última quarta-feira, por exemplo, o Rubro-Negro passou a ter 20 jogadores diferentes do plantel com gols na temporada – ao todo, o clube marcou 86 gols em 43 partidas.

É uma marca expressiva e que simboliza o amplo repertório do Flamengo, que está em ascensão sob o trabalho de Domènec Torrent e que assegurou a liderança do Grupo A da Libertadores com uma vitória sobre o Junior Barranquilla, por 3 a 1, no Maracanã – o gol do zagueiro abriu o marcador.

Thuler marcou o seu primeiro gol na temporada após cobrança de escanteio. Somente este mês, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Natan foram às redes em jogadas similares. Ou seja, a zaga tem tido uma parcela significativa nos bons números recentes.

Até aqui, a artilharia interna é dividida entre Gabigol e Pedro, ambos com 16 gols. Em seguida aparece Bruno Henrique, que está cada vez mais perto da forma de 2019 e que, nos últimos cinco jogos, marcou três vezes (veja a lista completa de marcadores abaixo).

Agora, será essencial que o Flamengo siga letal no ataque e, seja com zagueiro ou centroavante, tenha o poder de decisão intacto, uma vez que, neste domingo, a partir das 18h15, terá um confronto direto pela liderança do Brasileiro, contra o Internacional. O embate será no Beira-Rio, pela 18ª rodada.

Todos os marcadores do Flamengo desta temporada:

Gabigol – 16

Pedro – 16

Bruno Henrique – 14

Arrascaeta – 7

Everton Ribeiro – 7

Gerson – 3

Michael – 3

Lincoln – 3

Filipe Luís – 2

Gustavo Henrique – 2

Vitinho – 2

Diego – 2

Lucas Silva (negociado com o Paços de Ferreira) – 1

João Lucas – 1

Rodrigo Muniz (emprestado ao Coritiba) – 1

Bill (emprestado ao CRB) – 1

Pedro Rocha – 1

Léo Pereira – 1

Natan – 1

Thuler – 1

Gol contra – 1 (no duelo ante Portuguesa-RJ)

