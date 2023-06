Com gol de pênalti, Vasco vence Cuiabá e quebra jejum de vitórias no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 23:08 Compartilhe

Com gol do volante Jair, de pênalti, o Vasco quebrou uma série de dez jogos sem vencer no Brasileirão, ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no encerramento da 12ª rodada, no estádio Luso-Brasileiro, que não contou com a presença dos torcedores.

Apesar da vitória, o Vasco continua na zona de rebaixamento, agora, na 18ª posição, com nove pontos. O 16º colocado é justamente o Cuiabá, com 12.

O exterior do estádio Luso-Brasileiro era de tranquilidade extrema. Não houve relato de torcedores antes da bola rolar, mas isso não impediu que o time estivesse nervoso dentro de campo, ainda mais com a pressão sofrida pela torcida nos últimos dias.

As cenas lamentáveis ocorridas em São Januário na partida com o Goiás, rendeu ao Vasco uma punição de 30 dias sem contar com sua torcida. O clima no exterior apenas traduziu o momento de ambas as equipes. Faltou ambição e criatividade dos dois lados.

Precisando do resultado, o Vasco até arriscou um pouco mais no primeiro tempo, fruto do time ofensivo montado pelo interino William Batista, mas nada que preocupasse o Cuiabá, que, mais uma vez, foi refém das jogadas de Deyverson, bem marcado pelo adversário.

O Vasco teve dois lampejos de bons momentos. No começo e ao final da etapa inicial, sempre em bolas levantadas para dentro da área. Quando não foi para fora, Walter apareceu para assegurar o 0 a 0.

O segundo tempo continuou sem muitas emoções. Logo de cara, o Vasco conseguiu encaixar um ótimo contra-ataque. Gabriel Pec deixou Alex Teixeira na cara do gol, mas o atacante chegou atrasado e mandou pela linha de fundo.

Tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado, até que aos 31 minutos, Raniele cometeu pênalti em Figueiredo. Jair foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes. Na frente do placar, o Vasco se fechou e conseguiu confirmar a vitória após dez rodadas.

Na próxima rodada, o Vasco faz o clássico com o Botafogo no domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio. No mesmo dia, às 18h30, o Cuiabá recebe o Santos, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CUIABÁ

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Marlos Gomes (Zé Gabriel) e Figueiredo (Galarza); Rayan (Erick Marcus), Alex Teixeira (Eguinaldo) e Gabriel Pec (Paulo Henrique). Técnico: William Batista.

CUIABÁ – Walter; Raniele, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Filipe Augusto (Ronald), Denilson e Fernando Sobral (Cappelini); Wellington Silva (Quagliata), Deyverson e Jonathan Cafu (Isidro Pitta). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Jair, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pec, Eguinaldo, Rayan e Zé Gabriel (Vasco); Denilson e Fernando Sobral (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – António Oliveira (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

