Com gol de pênalti nos acréscimos, Juventude bate Ceará e volta a vencer na Série B

O estádio Alfredo Jaconi foi palco de um grande duelo na tarde deste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Juventude recebeu o Ceará e conseguiu levar a melhor, pelo placar de 1 a 0, com uma boa dose de emoção. O gol da vitória foi marcado, de pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo, por Rodrigo Rodrigues. Esta partida foi válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Com o resultado, o Juventude quebrou uma sequência de três empates consecutivos e ainda chegou a seis jogos sem perder na Série B. Na tabela de classificação, a vitória colocou o time de Caxias do Sul com 30 pontos.

A primeira etapa foi agitada. Logo aos nove minutos, Guilherme Castilho recebeu de Bissoli e arriscou de fora da área, no canto do gol. Thiago Couto, porém, defendeu e salvou o Juventude. Aos 13, o time da casa respondeu com Danilo Boza, que de cabeça, levou perigo em cruzamento de Nenê. Após isso, o Ceará mostrou que queria sair do sul com os três pontos na bagagem. Aos 16, o goleiro Thiago Couto se atrapalhou na saída da bola e tocou para Hygor, que achou João Carlos na área. Na hora do chute, no entanto, a marcação impediu o gol do Ceará.

Aos 19, o goleiro do Juventude falhou novamente. Richardson tocou para Jean Carlos, que desta vez achou Bissoli. O atacante não desperdiçou, porém, o VAR assinalou impedimento de Jean Carlos e o gol foi anulado. David Ricardo ainda chegou com perigo mais duas vezes para o Ceará, mas sem objetividade, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para a etapa final, quem buscou mais o ataque foi o Juventude. Aos 11, Nenê entrou na área e arriscou para o gol, mas Bruno Ferreira salvou o Ceará. Aos 21, o time da casa chegou até a balançar as redes com Rodrigo Rodrigues, que chutou após passe de Reginaldo, mas a arbitragem novamente anulou por impedimento.

Aos 30, foi a vez de David arriscar. O atacante chutou com força, para uma grande defesa de Bruno Ferreira, que novamente salvou o Ceará. Aos 35, o Ceará respondeu. Janderson cruzou e Danilo Boza mandou para o próprio gol. A bola bateu na trave e, no rebote, Nicolas parou em milagre de Thiago Couto.

Aos 45, Nenê arriscou de longe, mas perdeu a chance de tirar o zero do placar. Mas quando parecia que a partida terminaria no zero, aos 47, Nenê foi derrubado na área por Erick Pulga e a arbitragem assinalou pênalti. Rodrigo Rodrigues foi para a cobrança e não desperdiçou, dando a importante vitória para o time gaúcho.

Os times voltam a campo pela Série B no próximo final de semana. Na sexta-feira, o Ceará abre a 20ª rodada diante do Ituano, a partir das 19 horas, na Arena Castelão. No dia seguinte, será a vez do Juventude medir forças contra o Botafogo-SP, no estádio Palma Travassos, às 15h30, na cidade de Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 CEARÁ

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Ruan), Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista (Luis Mandaca) e Nenê; Victor Andrade (David) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo (Tiago) e Paulo Victor (Willian Formiga); Caíque, Richardson, Guilherme Castilho (Erick Pulga) e Jean Carlos; Hygor (Janderson) e Bissoli (Nicolas). Técnico: Guto Ferreira.

GOL – Rodrigo Rodrigues, pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nenê (Juventude); David Ricardo, Tiago, Luiz Otávio (Ceará).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).





