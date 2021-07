Com gol de pênalti no fim, Juventude busca empate contra o Atlético-GO pelo Brasileirão Dragão abriu o placar com Zé Roberto, mas Matheus Peixoto deixou tudo igual em cobrança da marca fatal no último minuto

Neste domingo (11), Juventude e Atlético-GO ficaram no empate de 1 a 1 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 10ª rodada do Brasileirão Série A. Em casa, o Ju viu Zé Roberto brilhar logo após entrar e colocar o Dragão na frente. Contudo, no último minuto do jogo, Matheus Peixoto deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

Com a volta da Libertadores e da Sul-Americana e sem estarem presentes em algum destes torneio, ambos os times só voltam a campo no próximo domingo (18). Assim, às 20h30, o Juventude visita o Internacional. Enquanto isso, às 16h, o Atlético-GO recebe o Palmeiras. Os dois jogos são válidos pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

Atlético-GO começa melhor

O começo do jogo mostrou as duas equipes se estudando muito. Trocando passes, o Juventude foi o primeiro a conseguir a finalização. Aos 5, Matheus Peixoto recebeu, fez o pivô, e Jadson chegou batendo, mas sem muita direção ao gol de Fernando Miguel

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-GO passou a subir a marcação, pressionando a saída de bola do Juventudo e criando boas chances. Em uma batida de falta, Arthur Gomes obrigou Marcelo Carné a socar a bola. Pouco depois, Lucão conseguiu a roubada e disparou, obrigando novamente o goleiro a realizar a defesa.

Juventude responde

Passados os primeiros 15 minutos e a blitz do Dragão, o Juventude passou a ter mais a bola no campo ofensivo e conseguiu tramar boas jogadas. Subindo as suas linhas, o Papo forçou Oliveira a errar na saída de bola. Wescley tentou aproveitar com chute forte de fora da área, mas Fernando Miguel caiu no canto direito para evitar.

Mais tarde, o time da casa voltou a assustar em cobrança de falta dentro da meia-lua. Guilherme Castilho soltou uma bomba na direção de Fernando Miguel, que caiu e conseguiu evitar que a bola morresse no fundo das redes do Atlético-GO.

Partida fica morna

Depois dos dois sustos para cada lado, o confronto voltou a ficar muito estudado e sem grandes chances. Pelo lado do Juventude, Marcos Vinícios se mostrou como a melhor opção, tentando jogadas em velocidade, mas sem sucesso.

Já o Atlético-GO passou a apostar nas jogadas coletivas e tentou envolver o adversário com as trocas de passes, mas, mesmo assim, encontrou um bom bloqueio defensivo, que levou o placar zerado para o intervalo.

Juventude propõe o jogo

A volta do intervalo foi benéfica ao Juventude. Desse modo, os gaúchos passaram a propor o jogo, dominando a posse de bola nos primeiros 15 minutos e estando constantemente no campo ofensivo.

O tempo com a bola resultou em duas finalizações de Matheus Peixoto. Na primeira, o camisa 9 tentou emendar de qualquer jeito uma sobra de escanteio cobrado na área e isolou. Pouco depois, arriscou chute de longe e viu a bola passar por cima.

Brilha a estrela do artilheiro e do técnico

​Após a pressão inicial do Juventude, o 2° tempo caiu de ritmo e a partida ficou muito disputada setor de meio de campo, mas sem grandes chances que colocassem em risco a meta de um dos goleiros.

Foi então que brilhou a estrela de Zé Roberto e do técnico Eduardo Barroca. Aos 30′, quatro minutos após entrar, o atacante se desvencilhou da marcação e recebeu cruzamento na segunda trave. Coube a ele apenas tocar no contrapé de Marcelo Carné, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol.

Juventude pressiona em busca do empate

​Logo após ficar em desvantagem no placar, o Juventude passou a se lançar ao ataque de forma mais incisiva. Aos 32 minutos, Guilherme Castilho cobrou falta na área, e William Matheus cabeceou rente à trave do gol dos goianos.

A pressão seguiu e, consequentemente, o Papo ficou exposto aos contra-ataques. Aos 45 minutos, Zé Roberto teve a chance de matar a partida, mas, cara a cara com Marcelo Carné, o atacante optou por uma cavadinha, que parou nas mãos do goleiro.

Pênalti salvador evita derrota do Juventude

​Quando tudo parecia definido no Alfredo Jaconi, Paulo Henrique recebeu pelo lado direito da área e tentou cruzamento. A bola pegou no braço de Gabriel Baralhas, e a arbitragem assinalou pênalti.

Na cobrança, Matheus Peixoto mandou no ângulo esquerdo de Fernando Miguel e deixou tudo igual, evitando a terceira derrota consecutiva da equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Data/Horário: 11 de julho de 2021 (domingo), às 11h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Gols: Zé Roberto (30’/2°T) (0-1), Matheus Peixoto (50’/2°T) (1-1)

Cartões amarelos: Marcos Vinícios, Vitor Mendes (Juventude), Willian Maranhão (Atlético-GO)

JUVENTUDE: Marcelo Carné, Michel Macedo (Paulo Henrique, aos 29’/2°T), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton (Capixaba, aos 41’/2°T), Guilherme Castilho, Jadson (Fernando Pacheco, aos 0’/2°T) e Wescley (Wagner, aos 41’/2°T); Marcos Vinícios (Chico, aos 29’/2°T) e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel, Dudu, Éder, Oliveira e Igor Cariús; Willian Maranhão e Marlon Freitas; Natanael (Baralhas, aos 34’/2°T), Arthur Gomes (Janderson, aos 40’/2°T) e André Luis (Arnaldo, aos 40’/2°T); Lucão (Zé Roberto, aos 26’/2°T). Técnico: Eduardo Barroca.

