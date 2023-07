Com gol de pênalti no fim, Guarani bate Londrina e se aproxima do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 13:20 Compartilhe

O Guarani voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro derrotou o Londrina por 2 a 1 neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 16ª rodada. Com isso, aproximou-se do G-4.

O resultado deixou o Guarani com 25 pontos na parte de cima da tabela de classificação. De quebra, deixou o Londrina, que conheceu a terceira derrota consecutiva, dentro da zona de rebaixamento, com 11.

O Guarani aproveitou do embalo dos seus torcedores que compareceram nesta manhã no Brinco de Ouro para sair na pressão. A tática deu resultado aos 22 minutos, quando Bruno José recebeu pela direita e mandou de primeira para Derek. Dentro da área, o atacante desviou de cabeça e marcou.

Na frente do placar, o Guarani continuou criando oportunidades de gol e quase fez o segundo aos 39 minutos. Bruno José recebeu pela direita e cruzou. Derek pegou de primeira e jogou por cima.

O Londrina foi responder no fim, e buscou o empate aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola desviou e sobrou para Clinton. O atacante arriscou o chute e mandou para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

No segundo tempo, o Guarani voltou ainda mais incisivo e fez parecer a estrela do goleiro Neneca. Aos 14 minutos, Derek foi para a jogada individual e encheu o pé. O camisa 1 do Londrina se esticou todo para fazer um milagre.

O Londrina equilibrou as ações, mas não conseguiu ameaçar o Guarani, que teve um pênalti marcado a seu favor. Wálber fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Régis foi cabecear, mas acabou atingido por Gustavo Salomão, que foi expulso.

Aos 49 minutos, Bruno Mendes cobrou o pênalti com categoria e recolocou o Guarani na frente do marcador. Com um a menos, o Londrina não conseguiu reagir e quase tomou o terceiro. João Vitor recebeu na frente de Neneca e tocou por cima. A bola foi para fora.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Criciúma na quinta-feira, às 20h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No sábado, às 17h, o Londrina recebe o Vila Nova, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 LONDRINA

GUARANI – Pegorari; Yan Henrique (Wenderson), Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Isaque (João Victor), Matheus Bueno, Bruno José e Bruninho (Régis); Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

LONDRINA – Neneca; Léo Morais (Natham), Gabriel, Patrick e Nicolas (Gustavo Salomão); João Paulo, Moisés Gaúcho (Pedro Cacho), Higor Leite, Paulinho Moccelin e Iago Dias (Vinícius Jaú); Clinton (Lucas Coelho). Técnico: Eduardo Souza.

GOLS – Derek, aos 22, e Clinton, aos 42 minutos do primeiro tempo. Bruno Mendes, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopes (BA)

CARTÕES AMARELOS – Bruno José e Wálber (Guarani); Moisés Gaúcho e Paulinho Moccelin (Londrina)

CARTÃO VERMELHO – Gustavo Salomão (Londrina)





RENDA – R$ 120.870,00

PÚBLICO – 4.852 torcedores

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

