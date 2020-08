Com gol de pênalti de Thiago Carleto, Vitória bate o Sampaio Corrêa em estreia pela Série B Após etapa inaugural tranquila, Leão segura a pressão da Bolívia Querida até os minutos finais para garantir seus primeiros três pontos na competição

Buscando seus primeiros pontos no Brasileirão Série B, o Vitória deu seu primeiro passo sonhando com um possível retorno para a elite do futebol. Com o placar de 1 a 0, a equipe baiana derrotou o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (8), no estádio Barradão, em Salvador.

Marcando o único tento do jogo com Thiago Carleto, ainda no primeiro tempo, após cobrança de pênalti, o Leão chegou aos 3 pontos, e agora mira o Figueirense, seu próximo adversário na competição. Já a equipe maranhense, que conquistou seu acesso na temporada passada, tentará sua recuperação na sequência da tabela encarando o Juventude.

O jogo

Na expectativa de surpreender o Sampaio Corrêa logo no início, o Vitória, antes mesmo dos 10 minutos completados, já havia finalizado 3 vezes com Caicedo, Vico e Alisson Farias. No entanto, em todas o sistema defensivo rival levou a melhor.

Porém, a insistência do Leão surtiu efeito. Em tentativa de desame em Caicedo, o zagueiro Paulo Sérgio acabou derrubando o atacante na área, com a arbitragem marcando a penalidade convertida na sequência por Thiago Carleto, aos 18 minutos. 1 a 0.

Na reta final de etapa, o Sampaio até chegou a crescer no jogo. Entretanto, nas duas chegadas o goleiro Ronaldo conseguiu fazer a defesa nas finalizações de Diego Tavares e Jackson, levando a vantagem do Vitória no marcador para os vestiários.

Com a volta dos times para os últimos 45 minutos, apenas Léo Condé optou por uma troca. Apostando no sistema ofensivo, o técnico do Sampaio colocou Gustavo Ramos no lugar de Daniel Penha.

E a alteração surtiu efeito. Com uma postura totalmente diferente do que apresentou na etapa inicial, a Bolívia Querida até chegou a criar boas chances com Diego Tavares, porém o jogador esbarrava na forte defesa do Leão.

Na sequência, a equipe do Maranhão ainda seguia melhor. Apesar de algumas raras investidas do Vitória como a cabeçada de Caicedo, aos 18 minutos, os visitantes não davam sossego ao goleiro Ronaldo, que conseguia impedir o tento de empate.

Até os minutos finais, mesmo com toda a insistência do Tubarão, a equipe do Vitória conseguiu segurar o resultado no Barradão, para comemoração dos atletas do Leão e do técnico Bruno Pivetti.

