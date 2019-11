Com gol de Paulinho nos acréscimos, Bayer Leverkusen bate Wolfsburg no Alemão

Com gol do brasileiro Paulinho, o Bayer Leverkusen encerrou um jejum de quatro jogos sem triunfar no movimentado Campeonato Alemão, neste domingo, ao bater o Wolfsburg, fora de casa, por 2 a 0.

Ao se reencontrar com a vitória, a equipe do ex-vascaíno chegou aos 18 pontos, se reaproximando das primeiras posições na tabela, embora ainda esteja em oitavo lugar na classificação. O Wolfsburg, por sua vez, ficou com 17 pontos e foi ultrapassado, caindo para o 10.º posto.

O placar foi aberto na Volkswagen Arena aos 25 da primeira etapa, com Karim Bellarabi. Já no fim do confronto, aos 50 do segundo tempo, Paulinho – que começou no banco de reservas – fechou o placar com jogada individual e toque na saída do goleiro. Foi o primeiro gol do brasileiro, que chegou ao clube em abril de 2018, com a camisa do Bayer pelo Campeonato Alemão.

No mesmo “bolo” de Leverkusen e Wolfsburg estão Freiburg e Eintracht Frankfurt, que também se encontraram neste domingo na casa do primeiro e com vitória dos anfitriões por 1 a 0.

O resultado positivo leva o Freiburg aos 21 pontos, agora em quarto lugar na competição, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já os visitantes, que vinham de histórica goleada sobre o Bayern de Munique na rodada anterior por 5 a 1, caem para o nono lugar, estacionados nos 17 pontos.

Com início emocionante, o campeonato é liderado pelo Borussia Mönchengladbach, que tem 25 pontos. O segundo lugar, RB Leipzig, tem 21 pontos e abre uma fila que reúne, até o décimo lugar, mais nove times num espaço de quatro pontos.