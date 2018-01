Com gol de Neymar, Paris Saint-Germain passa à semifinal da Copa da Liga Francesa

A competição é apenas a terceira de maior importância no país, mas o Paris Saint-Germain não quis saber de poupar os seus melhores jogadores. Com Neymar e companhia em campo, o time de Paris derrotou o Amiens por 2 a 0, fora de casa, em jogo único pelas quartas de final, e se classificou às semifinais da Copa da Liga Francesa. Os outros clubes nesta fase são Monaco, Rennes e Montpellier.

O adversário nas semifinais será conhecido em um sorteio nos próximos dias. Assim, o Paris Saint-Germain segue na busca pelos títulos em todas as competições da temporada. É o líder isolado do Campeonato Francês, está na segunda fase da Copa da França e enfrentará o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Em campo, desde o início o Paris Saint-Germain mostrou superioridade e criou inúmeras chances de gol. O goleiro Gurtner foi o herói do Amiens até os 31 minutos do primeiro tempo, quando foi expulso por cometer uma falta no atacante Mbappé fora da área. Era o último homem da defesa no lance e deixou a sua equipe em desvantagem numérica.

A partir daí, o Amiens praticamente não passava do meio de campo. Rabiot, Draxler, Di María, Mbappé e Neymar tiveram as suas oportunidades, mas nada da bola entrar. Isso só aconteceu no segundo tempo. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio curto, Neymar tabelou, entrou na área e foi derrubado. Pênalti que o próprio brasileiro foi para a cobrança e mostrou muita categoria para abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o Paris Saint-Germain não parou de atacar e conseguiu marcar o segundo gol, selando a classificação às semifinais, aos 22 minutos. Em cobrança de escanteio, Rabiot recebeu na primeira trave e resvalou de cabeça. A bola subiu e foi para o outro lado, batendo na trave e no travessão antes de entrar. O árbitro ainda precisou da tecnologia da linha do gol para confirmar o gol.

OUTROS JOGOS – Outros dois semifinalistas saíram nesta quarta-feira. Em casa, o Rennes derrotou o Toulouse por 4 a 2 e o Montpellier bateu o Angers como visitante por 1 a 0. Na terça, o Monaco se classificou ao ganhar do Nice por 2 a 1, em Nice.