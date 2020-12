Com gol de Mina, Everton vence o Arsenal e assume a vice-liderança da Premier League Gunners continuam na parte de baixo da tabela e Mikel Arteta vê o cargo ameaçado

O Everton é o novo vice-líder da Premier League. Neste sábado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Arsenal, em casa, por 2 a 1, e chegou aos 26 pontos, ultrapassando o Tottenham, que ainda joga na rodada. Holding, contra, e Yerry Mina foram os autores dos gols dos Toffees. Pépé descontou.

O Arsenal começou muito mal na partida. A equipe de Mikel Arteta deu a posse de bola e não conseguia segurar as jogadas. Aos 22, em cruzamento para a área, Holding acabou marcando contra a própria equipe e coroou a má atuação dos Gunners até o momento.

Aos 35, Davies cometeu pênalti bobo e Pépé colocou a bola no fundo das redes. Ali, o Arsenal começava a melhorar.

No finalzinho da primeira etapa, porém, veio o balde de água fria para os Gunners. Sigurdsson cobrou escanteio e Mina apareceu sozinho para, de cabeça, colocar o Everton na frente do placar novamente.

No segundo tempo, o Arsenal pressionou e quase conseguiu marcar, mas a partida terminou em 2 a 1. Com o resultado, Arteta balança cada vez mais no cargo e os Gunners se aproximam cada vez mais da zona de rebaixamento. O Everton, por outro lado, assumiu a vice-liderança temporária da Premier League.

