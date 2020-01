Com gol de Messi, Barca vence Granada e volto ao topo no Campeonato Espanhol

Com um gol de Lionel Messi, o Barcelona conseguiu uma vitória sofrida por 1 a 0 no Camp Nou sobre o Granada (10º) na estreia de seu novo técnico, Quique Setién, e manteve sua liderança na Liga espanhola.

O gol do argentino só veio na reta final da partida (76) seis minutos depois da expulsão do zagueiro Germán Sánchez, do Granada, após receber o segundo cartão amarelo devido a uma entrada no próprio Messi, o que fez o time catalão jogar com um a mais.

Quando a liderança do Barcelona parecia em perigo nesta vigésima rodada do Campeonato Espanhol, após a vitória no sábado do Real Madrid sobre o Sevilla (4º) por 2 a 1, o gol de Messi manteve o Barça em primeiro, com os mesmos pontos que o rival.

As duas equipes aumentaram a vantagem sobre o terceiro colocado, o Atlético de Madrid, para oito pontos, que no sábado perdeu por 2 a 0 para o modesto Eibar (16º).

O gol da vitória do Barcelona ocorreu em uma triangulação entre Messi, Antoine Griezmann e Arturo Vidal, que terminou com um toque de costas do chileno, que deixou para o argentino marcar.

Até aquele momento, Messi estava sem a precisão de outras partidas e o Barcelona perdeu Luis Suarez, lesionado até maio, que acabou sendo substituído pelo jovem Ansu Fati.

Setién, que assumiu no lugar de Ernesto Valverde demitido esta semana, prometeu um bom jogo e o Barcelona teve uma boa posse de bola e deu muitos passes, mas só conseguiu marcar no final.

Pouco antes da expulsão do zagueiro da equipe da Andaluzia e do gol de Messi, o Granada poderia até ter aberto o placar com um chute na trave do camaronês Yan Brice Eteki (66).

– Decepções no meio da tabela –

O Mallorca (17º) venceu o Valencia (7º) por 4 a 1 com dois gols do atacante croata Ante Budimir (22 e 41).

Jogando em seu estádio o Mallorca deu um show contra um time que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Além de Budimir marcaram Antonio Raíllo (7) e Dani Rodríguez (79).

Pelo Valencia, que no início do segundo tempo (51) perdeu seu capitão Dani Parejoal, expulso após levar o segundo cartão amarelo, marcou o gol de honra no final por meio de Ferrán Torres (82).

Comandado pelo volante Salva Sevilla, o Mallorca fez sua melhor partida da temporada e até poderia ter feito mais gols contra o atual campeão da Copa do Rei, irreconhecível em Son Moix.

Na luta pelas vagas europeias, sexto colocado com os mesmos pontos do Valencia (31), a Real Sociedad perdeu fora de casa, em Sevilha, para o Betis, que ficou com os três pontos com gols do atacante Borja Iglesias (27) e dos meias Joaquín (44) e Sergio Canales nos acréscimos (90+5).

Diante de 50.000 espectadores, sério na defesa e solto no ataque, o Betis foi muito superior à Real Sociedad e encaminhou a vitória antes do intervalo. Primeiro com uma potente cabeçada de Borja Iglesias e depois com um disparo preciso de Joaquín, perigoso na esquerda mesmo aos 38 anos.

Já o Espanyol foi a surpresa da rodada ao vencer o Villarreal por 2 a 1 fora de casa, com gols de David López (5) e do recém contratado Raúl de Tomás (47), comprado por 20 milhões de euros ao Benfica.

O Villarreal diminuiu com um gol de pênalti de Santi Cazorla, aos 62 minutos, em uma jogada em que o Espanyol perdeu Javi López, por um toque de mão dentro da área.

A equipe local pressionou nos últimos 30 minutos mas o Espanyol resistiu com dez jogadores.

Outra das equipes em perigo de rebaixamento, o Celta, quase venceu o Athletic Bilbao fora de casa. Os ‘gallegos’ abriram o placar com um gol do brasileiro Rafinha (56), mas o time basco conseguiu empatar com um gol de pênalti de Raúl García (76).

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Leganés – Getafe 0 – 3

– Sábado:

Levante – Alavés 0 – 1

Real Madrid – Sevilla 2 – 1

Osasuna – Valladolid 0 – 0

Eibar – Atlético de Madrid 2 – 0

– Domingo:

Mallorca – Valencia 4 – 1

Betis – Real Sociedad 3 – 0

Villarreal – Espanyol 1 – 2

Athletic Bilbao – Celta Vigo 1 – 1

Barcelona – Granada 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 43 20 13 4 3 50 23 27

2. Real Madrid 43 20 12 7 1 38 13 25

3. Atlético de Madrid 35 20 9 8 3 22 14 8

4. Sevilla 35 20 10 5 5 25 20 5

5. Getafe 33 20 9 6 5 29 20 9

6. Real Sociedad 31 20 9 4 7 33 28 5

7. Valencia 31 20 8 7 5 30 29 1

8. Athletic Bilbao 30 20 7 9 4 21 14 7

9. Villarreal 28 20 8 4 8 34 28 6

10. Granada 27 20 8 3 9 25 26 -1

11. Betis 27 20 7 6 7 29 32 -3

12. Levante 26 20 8 2 10 26 30 -4

13. Osasuna 25 20 5 10 5 26 25 1

14. Alavés 23 20 6 5 9 21 29 -8

15. Valladolid 22 20 4 10 6 17 23 -6

16. Eibar 22 20 6 4 10 20 29 -9

17. Mallorca 18 20 5 3 12 22 34 -12

18. Celta Vigo 16 20 3 7 10 17 30 -13

19. Leganés 14 20 3 5 12 16 33 -17

20. Espanyol 14 20 3 5 12 16 37 -21

bds/pm/aam