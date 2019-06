Com gol de Messi, Argentina arranca empate contra Paraguai

SÃO PAULO, 19 JUN (ANSA) – Com um gol de pênalti de Lionel Messi, Argentina e Paraguai empataram nesta quarta-feira (19) por 1 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo grupo B da Copa América. Mesmo com o resultado, ambos os países possuem chances de classificação para a próxima fase.

Pressionada, a Argentina começou a partida com Ángel Di María e Sergio Agüero no banco de reservas. Porém, os comandados de Lionel Scaloni adotaram uma postura diferente da apresentada no duelo contra a Colômbia. Apesar de ter tido mais a posse de bola , a equipe liderada pelo craque Lionel Messi não conseguiu encaixar nenhuma boa jogada ofensiva, praticamente não dando nenhum trabalho para o goleiro Gatito Fernández.

O Paraguai, que começou o jogo se defendendo, teve a primeira grande oportunidade de abrir o placar. Em um contra-ataque, Derlis González invadiu a área e chutou firme, a bola desviou na marcação da Argentina e passou perto do gol de Franco Armani.

Aos 36 minutos, a seleção paraguaia aproveitou os espaços que a Argentina cedeu e marcou o primeiro. Miguel Almirón disparou pelo lado esquerdo e cruzou para trás, o volante Richard Sánchez chegou chutando e acertou o cantinho direito do goleiro argentino.

Na segunda etapa, a Argentina voltou com Agüero em campo e criou sua melhor oportunidade. Aos seis minutos, Lautaro Martínez acertou o travessão, o rebote ficou com Messi, que virou batendo e fez Fernández realizar grande defesa.

No entanto, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio checou no VAR o arremate do atacante da Inter de Milão e viu um toque no braço de Iván Piris, anotando pênalti para a Argentina. Na cobrança, Messi chutou firme e empatou o confronto.

O gol incendiou a torcida da Argentina, mas a festa durou pouco.

Na sequência, Nicolás Otamendi fez um pênalti infantil em González. O próprio atacante do Santos bateu e Armani caiu bem para fazer a defesa. Com isso, novamente os argentinos comemoraram.

A Argentina pressionou o Paraguai até o final do duelo, mas não conseguiu virar a partida e garantir os três pontos.

Com o resultado, os paraguaios estão na segunda colocação, somando dois pontos. A Argentina, por sua vez, segura a lanterna da chave B, com um pontinho, mas irá para a última rodada com chances de seguir no torneio.

A Argentina decidirá seu futuro na Copa América neste domingo (23), contra o Catar, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Paraguai irá encarar a já classificada Colômbia, na Fonte Nova, em Salvador.(ANSA)