Com gol de Mbappé, França vence Grécia (1-0) nas Eliminatórias da Euro

Com um gol de pênalti marcado pelo capitão Kylian Mbappé, a França derrotou a Grécia por 1 a 0 nesta segunda-feira (19), em Paris, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Com o resultado, os ‘Bleus’ somam sua quarta vitória em quatro jogos e lideram o Grupo B com 12 pontos, enquanto os gregos ocupam a segunda colocação com seis pontos em três jogos.

No início do segundo tempo, Griezmann tentou cabecear uma bola levantada na área e foi atingido com a sola da chuteira pelo zagueiro Konstantinos Mavropanos.

Após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou o pênalti a favor da França e mostrou cartão amarelo para Mavropanos. Na paralisação, Griezmann recebeu atendimento médico e teve que colocar um curativo na cabeça.

Mbappé precisou bater duas vezes (55′) para marcar o gol da vitória francesa, já que na primeira cobrança, defendida pelo goleiro Odysseas Vlachodimos, houve invasão da área por parte da defesa da Grécia.

Na segunda tentativa, o camisa 10 e capitão balançou a rede no canto esquerdo do goleiro grego para chegar ao seu 40º gol pela seleção francesa, um a menos que lendário Michel Platini.

Aos 24 anos, o atacante do Paris Saint-Germain também se tornou o jogador mais jovem da história a alcançar a marca de 70 jogos com a camisa dos ‘Bleus’.

Depois do gol, a Grécia acabou a partida com um jogador a menos por conta da expulsão de Mavropanos (69′), que recebeu cartão vermelho ao derrubar Randal Kolo Muani quando o atacante francês partia livre para invadir a área.

Mesmo em vantagem numérica, a França não conseguiu ampliar o placar. Na última tentativa, já aos 10 minutos de acréscimo, Dembélé cruzou pela direita e Giroud se antecipou à defesa para finalizar, mas a bola foi por cima do gol.

