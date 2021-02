Com gol de Matheus Babi, Botafogo derrota o São Paulo no Nilton Santos e volta a vencer após dez jogos Glorioso faz uma boa partida diante do Tricolor Paulista, em noite inspirada dos goleiros. Com o resultado, a definição da fase de grupos da Libertadores ficou para a última rodada

No estádio Nilton Santos, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após dez partidas. O Glorioso derrotou o São Paulo por 1 a 0 com gol do atacante Matheus Babi. Com o resultado, o Tricolor Paulista terá que vencer o Flamengo, na quinta, para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2021. Um empate também pode definir a classificação do Tricolor, desde que o Fluminense não vença o Fortaleza.

Na última rodada do Brasileirão, o Glorioso visita o Ceará, na quinta-feira, às 21h30, no Castelão. No mesmo dia e horário, o Tricolor Paulista se despede da competição contra o Flamengo, no Morumbi, em um jogo que pode definir o campeão brasileiro de 2020. Vale lembrar que o rubro-negro segue na disputa contra o Internacional, que enfrenta o Corinthians, no Beira-Rio.

Faltou capricho

No estádio Nilton Santos, o duelo começou com o Botafogo mais perigoso na busca por encerrar a sua participação, em casa, na competição com uma vitória. Contudo, o Tricolor chegou bem com o lateral-esquerdo Reinaldo, que bateu com perigo, mas abola passou por cima da meta de Diego Loureiro. Na melhor chance do Alvinegro, o jovem Ênio foi lançado e ficou na cara do gol, mas chutou em cima de Tiago Volpi.

Expulsão de Reinaldo

Em uma rápida jogada de contra-ataque, Warley recebeu em profundidade e foi derrubado por Reinaldo. Como era o último homem, o árbitro Bráulio da Silva Machado expulsou o lateral. Com um a mais, o Glorioso avançou e enfileirou boas chances de gol. Warley chutou da entrada da área e obrigou Volpi a fazer uma grande defesa.

Paredão Tricolor

Em seguida, foi a vez de Ênio receber pela esquerda e chutar com força para mais uma grande defesa do arqueiro tricolor. No fim, do primeiro tempo, Kevin lançou Warley, que bateu no canto e parou novamente em Volpi. O Alvinegro ainda teve tempo de mais uma ótima oportunidade. Luiz Otávio chutou de longe e o goleiro tricolor espalmou. Os visitantes seguiam perdidos em campo e dominados pela equipe carioca, que parou na boa atuação de Tiago Volpi.

Gol Glorioso

Na volta do intervalo, a equipe carioca continuou a mandar na partida e após cruzamento de Warley, na medida, Matheus Babi se antecipou à marcação e cabeceou no fundo da meta tricolor, abrindo o placar para o Botafogo. Os visitantes não conseguiram fazer as transições ofensivas com velocidade e ficaram presos com facilidade na marcação dos donos da casa.

Muralha Alvinegra

Na parte final do jogo, um lance polêmico aconteceu. Galeano caiu na área após contato com o Hugo, lateral do Botafogo, e o árbitro marcou pênalti para os paulistas. Na cobrança, Luciano bateu, mas o goleiro Diego Loureiro fez uma ótima defesa e salvou o time carioca. Nos acréscimos, o São Paulo foi com tudo em busca do empate, mas não conseguiu ter força e parou na grande atuação do Alvinegro Carioca.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1×0 SÃO PAULO



Data-Hora: 22/02/2021, às 20h

Estádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC – FIFA)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC – FIFA) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Rafael Navarro e Luiz Otávio (BOT) / Bruno Alves, Hernanes, Léo e Igor Gomes (SP)

Cartões Vermelhos: Reinaldo (SP)

Gols: Matheus Babi (BOT) (12’/2T) – (1-0)

BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)

​Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa, Hugo; Kayque (Matheus Babi – intervalo), Luiz Otávio (Barrandeguy 44’/2T), Warley (Davi Araújo 34’/2T), Bruno Nazário (Cesinha 31’/2T), Ênio; Rafael Navarro (Matheus Nascimento 34’/2T)

SÃO PAULO (Técnico: Marcos Vizolli)

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius 18’/2T), Bruno Alves (Hernanes 30’/2T), Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara (Galeano 18’/2T) , Igor Gomes (Joao Rojas 30’/2T); Luciano, Toró (Léo 41’/1T)

