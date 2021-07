Com gol de Jefinho, Sampaio Corrêa vence o Londrina e se mantém no G4 da Série B Resultado mantém invencibilidade da Bolívia Querida como mandante na competição; revés coloca o LEC no Z4

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa e Londrina entraram em campo na noite deste sábado, no estádio Castelão, na capital maranhense, em partida válida pela 9ª rodada. Marcando seu tento ainda na etapa inicial, com Jefinho, a Bolívia Querida alcançou mais um feito na competição, mantendo-se invicto como mandante.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 18 pontos, subindo para a 3ª colocação. Já a equipe comandada por Roberto Fonseca, por conta do tropeço fora de casa, caiu para a 17ª posição, entrando no Z4, com seus 7 pontos somados.

E MAIS:

SAMPAIO PRESSIONA NO INÍCO, MAS LONDRINA EQUILIBRA AS AÇÕES

Jogando sob seus domínios, o Sampaio Corrêa não estava disposto a ceder espaços ao time do Londrina. Com isso, tratou de ir para cima do adversário, conseguindo criar jogadas ofensivas como as de Mauro César e Ferreira, sendo essa última dando trabalho ao goleiro César que conseguiu fazer a defesa.

Mesmo dificultando as coisas para a equipe paranaense, os visitantes pareceram não se intimidar com o fato. Sendo assim, passou a controlar mais a posse de bola, tentando finalizar do jeito que podia em jogadas aéreas, além de chutes de chutes como o de Salatiel que acabou indo por cima do gol.

BOLÍVIA QUERIDA ABRE O PLACAR



Passando o momento de igualdade em campo, os mandantes novamente voltaram a controlar mais o jogo. Com isso, aos 35 minutos, Jefinho, após cruzamento de Pimentinha, acabou pegando a sobra de bola de Jean Silva, que a deixou escapar, para abrir a contagem no Castelão. Sampaio 1 a 0.

LONDRINA VOLTA COM MUDANÇAS



Com o retorno das equipes para a segunda etapa, apenas Roberto Fonseca optou por mudança. Visando seu ataque, o comandante resolveu tirar Douglas Santos para colocar em seu lugar Tiago Orobó. Entretanto, mesmo com a substituição, o técnico o LEC viu o Sampaio seguir melhor em campo, quase marcando o segundo com Mauro Silva, porém César conseguiu fazer uma bonita defesa.

Percebendo a força por parte do adversário, novamente o comandante recuou para seus suplentes. Desta vez em duas mudanças, Adenilson e Júnior Pirambu foram os escolhidos, aumentando o poder ofensivo do Tubarão, quase empatando com Tiago Orobó e Luiz Henrique.

RETA FINAL DE JOGO TENSO



Lutando também contra o tempo, o time paranaense parecia não estar disposto a sair derrotado. Com os ânimos exaltados, Tiago Orobó e Marcondes chegaram a discutir em campo, mas o árbitro tratou de acalmar as coisas.

Por outro lado, o Sampaio não quis saber dos problemas do rival e, aos 42, quase fez mais um Zé Mário, porém sua bola acabou indo para fora. Já nos acréscimos, praticamente no minuto final, Tiago Pirambu, por muito pouco não igualou tudo, sendo esse o último lance de perigo dando a deixa para Ricarle Gustavo Gonçalves Batista encerrar a partida no Castelão, com vitória dos donos casa.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA x LONDRINA – 9ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Data: 3 de julho de 2021, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (CBF-BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (CBF-BA) e Jucimar dos Santos Dias (CBF-BA)

Cartões amarelos: Eloir, Mauro Silva (SAM) / César, Tarik, Salatiel e Lucas Costa (LEC)

Cartões vermelhos: –

GOL: Jefinho, 35’/1ºT

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)

Mota; Watson, Paulo Sérgio, Joécio e Eloir (Zé Mário, aos 16’/2ºT); Mauro Silva (Betinho, aos 33’/2ºT), Ferreira e Gui Campana (33’/2ºT); Jean Silva, Jefinho (Roney, 21’/2ºT) e Pimentinha (Jajá, aos 21’/2ºT).

LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)

César; Ricardo Luz, Marcondes Júnior, Augusto e Felipe Vieira; Jean Henrique, Tárik (Matheus Bianqui, aos 27’/2ºT) e Marcelo Freitas (Adenilson, aos 12’/2ºT); Douglas Santos (Tiago Orobó, no intervalo), Luiz Henrique (Juan, aos 22’/2ºT) e Salatiel (Júnior Pirambu, aos 12’/2ºT).

E MAIS:

Veja também