Com gol de Insigne, Napoli bate Udinese e avança às quartas da Copa da Itália

Graças a um gol marcado por Lorenzo Insigne, o Napoli venceu a Udinese por 1 a 0, nesta terça-feira, em casa, e garantiu classificação às quartas de final da Copa da Itália.

O único gol do confronto, realizado diante de um público fraco no estádio San Paolo, em Nápoles, ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante da seleção italiana recebeu um passe do belga Dries Mertens vindo da intermediária , invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou cruzado e rasteiro para vencer o goleiro Simone Scuffet.

Curiosamente, Mertens e Insigne haviam entrado em campo pouco antes do gol, aos 13 minutos da etapa final, quando substituíram Jose Maria Callejon e Emanuele Giaccherini, respectivamente, no setor ofensivo do time da casa.

O triunfo também freou o bom momento da Udinese, que vinha de três vitórias consecutivas, sendo a última delas sobre a então líder Inter de Milão, no último sábado, pelo Campeonato Italiano. No caso, a equipe de Údine bateu a Inter por 3 a 1, fora de casa, e acabou ajudando o próprio Napoli, que assumiu a liderança da competição nacional ao derrotar o Torino pelo mesmo placar, em Turim, também no sábado.

Nas quartas de final, o time napolitano enfrentará o vencedor do jogo entre Atalanta e Sassuolo, que se enfrentam nesta quarta-feira, em Bérgamo. As partidas Roma x Torino e Juventus x Torino definirão, também nesta quarta, outros dois classificados à próxima fase.

As quartas de final começarão no próximo dia 26, para quando já está marcado o confronto Lazio x Fiorentina. No dia 27, o clássico Milan x Inter define outro time que irá às semifinais. Os outros dois duelos das quartas de final ocorrerão nos dias 2 e 3 de janeiro.