Com gol de Hugo Moura, Coritiba vence o Vasco em São Januário O Coritiba derrotou o Vasco, por 1 a 0, em São Januário. Hugo Moura marcou o gol da vitória do Coxa Branca. O duelo de paranaenses e cariocas foi válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.