Com gol de Henrique Almeida, América-MG vence o Pouso Alegre fora de casa pelo Mineiro O Coelho fez o suficiente para derrotar a pior equipe do Mineiro até o momento, fora de casa, pela quinta rodada da competição

O América-MG venceu o Pouso Alegre nesta terça-feira, 8 de fevereiro, às 21h30, no Sul de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, por 1 a 0, gol de Henrique Almeida, de pênalti.

O Coelho fez um jogo sem muitos perigos para a sua meta e, com uma equipe mesclada, conseguiu sair com os três pontos diante do time do Sul de Minas.

A equipe do interior ainda não venceu na competição e está na 11ª posição, com apenas dois pontos, na zona de rebaixamento. O Pouso Alegre demitiu o técnico Cléber Gaúcho e ainda não anunciou quem será o substituto.

A equipe americana chego aos 10 pontos, ficando na vice-liderança, pois perde nos critérios de desempate para o líder Atlético-MG.

Próximos jogos

O América-MG fará outro clássico no Estadual, desta vez diante do Atlético-MG, sábado, 12 de fevereiro, às 16h30, no Independência. A equipe do sul de Minas vai a Poços de Caldas, no domingo, 13, para encarar a Caldense, às 11h.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

POUSO ALEGRE 0 X 1 AMÉRICA-MG

Data:8 de fevereiro 2022

Horário: 21h30(de Brasília)

Local: Manduzão, Pouso Alegre (MG)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Gol: Henrique Almeida (Pênalti), aos 8’-2ºT(0-1)

Cartões amarelos: Luanderson (POU), Gledson (POU), Lucas Kal (AME), Juninho Valoura (AME), Felipe Azevedo (AME), Raúl Cáceres (AME)

Cartões vermelhos:

POUSO ALEGRE (Técnico:Heriberto Cunha)

Cairo, Lucas Rodrigues, Luanderson, Maycon, Elivélton Foguinho, Wesley Fraga(Gabriel Pereira, aos 14’-2ºT), Gledson (Rafinha, aos 37’-2ºT), Carlinhos, Iago (João Marcos, aos 25’-2ºT), Eberê e Bruno Moraes (Gabriel Porquinho, aos 14’-2ºT)

AMÉRICA-MG (Técnico:Marquinhos Santos)

Jori; Raúl Cáceres, Conti, Gabriel Marques e João Paulo; Lucas Kal, Zé Ricardo, Juninho Valoura (Índio Ramirez, aos 20’-2ºT), Rodriguinho, Felipe Azevedo (Gustavo, aos 36’-2ºT) e Henrique Almeida (Arhur, aos 27’-2ºT).

