Com gol de Gustavo no fim, Corinthians bate o Atlético-MG e sobe para o 3º lugar

Na data em que celebrou o seu 109.º aniversário de fundação, o Corinthians presenteou os seus torcedores com uma vitória sobre Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Gustavo marcou o gol no final do segundo tempo e chorou na comemoração – não marcava desde maio deste ano.

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Fábio Carille chega aos 31 pontos, agora na terceira colocação, superando os rivais São Paulo e Palmeiras. A distância para os líderes Flamengo e Santos, que venceram na rodada, é de cinco pontos. O revés faz o Atlético-MG cair uma posição – agora está em sétimo lugar, com 27.

O Corinthians atinge a marca de 12 jogos sem derrotas. São oito partidas pelo Brasileirão (com quatro vitórias) e outros quatro confrontos levando em conta a Copa Sul-Americana (duas vitórias). Na 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno, o time paulista recebe o Ceará, neste sábado, às 11 horas, novamente na Arena Corinthians. No domingo, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Antes de a bola rolar, a festa corintiana foi bonita. Com direito a estátua de São Jorge no círculo central no gramado da arena, faixas e bandeiras homenageando os principais jogadores da história do clube nas arquibancadas, fogos de artifícios e a exposição dos principais troféus conquistados nos salões do estádio.

Em campo, apesar da pressão e intensidade no ataque, foi do Atlético-MG a primeira boa chance de gol, aos 21 minutos. O goleiro Cássio, que até então apenas acompanhava a partida, fazendo exercícios físicos para se manter aquecido, fez uma defesa difícil com as pernas, após cabeçada de Ricardo Oliveira na pequena área: “Eu vi o gol, vi aquela bola dentro”, lamentou o atacante no intervalo. O Corinthians respondeu em seguida, com um chute de Mateus Vital de fora da área.

A bela defesa de Cássio mudou o panorama do primeiro tempo. O Atlético-MG ganhou confiança, equilibrou o jogo, começou a sair nos contra-ataques e a levar perigo, principalmente com as investidas de Patric, pela direita. O Corinthians se assustou com o lance, mas já não atacava com a mesma intensidade, preocupado com as descidas do time mineiro.

No final da primeira etapa, o Atlético-MG perdeu outra boa chance, quando Manoel impediu a conclusão de Ricardo Oliveira dentro da área. Cássio ainda evitou um gol contra de Vagner Love, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o jogo continuou movimentado e o goleiro Cleiton evitou o gol do Corinthians com outra bela defesa no ângulo, novamente em um chute de Mateus Vital, que tinha como destino as redes. Após os 25 minutos, as oportunidades de gol minguaram. O time de Fábio Carille não se expôs. Adotou uma postura mais conservadora, mas também não abdicou do ataque.

Mesmo explorando mais o jogo aéreo em vários lances, o técnico corintiano optou por manter Vagner Love até a metade do segundo tempo em campo, não dando ouvidos às arquibancadas, que pediam a entrada de Gustavo já no intervalo.

E foi do centroavante o gol da vitória no final do jogo, aos 43 minutos, se aproveitando de uma falha de Cleiton. Na cobrança do tiro de meta, o goleiro deu de presente para Mateus Vital, que avançou e deu a assistência para Gustavo balançar as redes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho (Janderson) e Mateus Vital; Clayson (Jadson) e Vagner Love (Gustavo). Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-MG – Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabelo e Fábio Santos; Jair, Elias, Chará (Geuvânio) e Cazares; Vinícius (Nathan) e Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

GOL – Gustavo, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Elias (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA – R$ 1.524.359,18.

PÚBLICO – 31.961 pagantes (32.205 no total).

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).