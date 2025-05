Com gol de Gabigol nos acréscimos, Cruzeiro vence o Flamengo

O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão.

O gol da vitória saiu dos pés de Gabigol, que entrou em campo nos minutos finais. Aos 51 minutos do segundo tempo, ele marcou em cobrança de pênalti. Gabigol bateu no canto direito, o goleiro Rossi defendeu, mas no rebote o atacante colocou a bola para dentro.

O outro gol cruzeirense foi feito Kaio Jorge no primeiro tempo. O Flamengo empatou antes do intervalo, com gol de Arrascaeta.

O GOL DA VITÓRIA CELESTE!!!! GABIGOL MARCOU E DECRETOU OS TRÊS PONTOS!!! 💪 É O CABULOSO!!!! 🦊💙 pic.twitter.com/n81sqVkYYg — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 4, 2025

A partida marcou o reencontro de Gabigol com o rubro-negro. Atualmente no time mineiro, o atacante chegou à Gávea em 2019 e permaneceu até o fim do ano passado, conquistando muitos títulos, entre eles duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024), se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Após o fim de seu contrato, ficou livre no mercado e assinou com o Cruzeiro.

Com a vitória, o Cruzeiro chega a 13 pontos, e fica na quarta posição. O Flamengo perde uma posição e agora é vice-líder, com 14. O Palmeiras assumiu a ponta, com 16 pontos.