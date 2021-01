Com gol de falta de Richarlyson, America e Nova Iguaçu empatam na seletiva do Carioca Meia, ex-São Paulo e Atlético-MG, marcou em resultado negativo para o America na classificação; Sampaio Corrêa e Cabofriense vencem na rodada

Richarlyson, com passagens marcantes por São Paulo e Atlético-MG, foi protagonista da terceira rodada da seletiva do Campeonato Carioca neste sábado. O meio-campista marcou, de falta, o gol do America no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no Giulitte Coutinho. Luã Lúcio fez o gol dos rivais.

O resultado, contudo, não foi bom para o America. A equipe é a penúltima colocada da Seletiva, com três pontos conquistados em três partidas. Dos seis times que disputam este estágio, apenas o primeiro colocado segue para a fase final do Campeonato Carioca, daqui a dois meses.

Por outro lado, o resultado foi suficiente para manter o Nova Iguaçu na liderança. Invicto, a equipe tem 7 pontos conquistados e está isolado na primeira posição, com três pontos de vantagem em relação ao vice-líder.

Nas outras partidas do dia, o Sampaio Corrêa bateu o Americano por 2 a 1 no Estádio Cardoso Moreira e chegou aos 4 pontos. A Cabofriense superou o lanterna Friburguense pelo mesmo resultado e também tem quatro pontos.

A próxima rodada da Seletiva será disputada nesta quarta-feira, com todos os jogos acontecendo às 15h30.

Jogos da próxima rodada:

​Sampaio Corrêa x Cabofriense – Lourivaldão

Friburguense x America – Eduardo Guinle

Nova Iguaçu x Americano – Laranjão

