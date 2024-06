Com gol de Eriksen, Dinamarca empata com Eslovênia (1-1) na estreia na Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 16:43 Para compartilhar:

Dinamarca e Eslovênia empataram em 1 a 1 neste domingo (16), em Stuttgart, na Alemanha, no primeiro jogo do grupo C da Euro-2024.

Christian Eriksen abriu o placar para os dinamarqueses (17′) ao dominar com o peito um bom cruzamento de Jonas Wind e superar com um chute o goleiro e capitão esloveno Jan Oblak.

Na reta final, o zagueiro Erik Janza (77′) deixou tudo igual para os eslovenos com um disparo potente após uma cobrança de escanteio.

O gol de Eriksen teve um sabor especial, já que aconteceu 1.100 dias depois do talentoso meio-campista e capitão ter desmaiado em campo ao sofrer uma parada cardíaca durante a estreia da Dinamarca na Eurocopa de 2021 contra a Finlândia.

Com um desfibrilador desde então, Eriksen voltou ao futebol profissional e, neste domingo, marcou o primeiro gol de sua seleção na Euro-2024 e foi eleito o Jogador da Partida da Uefa.

“Acho que desta vez a minha história na Eurocopa é muito diferente da última. Felizmente, muitos jogos se passaram desde então. Em relação ao que aconteceu, me sinto confiante e feliz por poder jogar novamente”, declarou Eriksen em entrevista coletiva se referindo ao drama ocorrido há três anos.

Mas depois do gol do talentoso meio-campista, a ‘Red Dynamite’ (Dinamite Vermelha), vencedora do torneio em 1992 e semifinalista em 2021, começou a ser assediada insistentemente pelos eslovenos, que está de volta a uma Eurocopa 24 anos depois.

– Sesko lidera os eslovenos –

Liderada pelo novo atacante do RB Leipzig, Benjamin Sesko, que teve uma grande oportunidade pouco antes do gol de Eriksen, a Eslovênia cercou com perigo a baliza de Kasper Schmeichel, enquanto a Dinamarca se contentava em manter a posse de bola, sem nunca ter oportunidades claras para marcar o gol que lhe traria mais tranquilidade.

“Às vezes, quando você está ganhando por 1 a 0 e não marca o segundo gol, algo te acontece (…) Assim é o futebol, quando você não marca o segundo gol, pode acontecer alguma coisa decepcionante”, lamentou o treinador dinamarquês após o empate.

Segundos depois de a trave ter repelido um chute forte de Sesko (76′), o zagueiro Erik Janza (77′) aproveitou a sobra após uma cobrança de escanteio e soltou a bomba para deixar tudo igual no placar.

“Mostramos respeito demais pela Dinamarca no primeiro tempo. Depois conseguimos nos libertar e o nosso jogo pareceu muito melhor”, disse o técnico da Eslovénia, Matjaz Kek.

Os companheiros de Oblak sentiram que era possível e buscaram a vitória, enquanto os dinamarqueses também mostraram orgulho nos minutos finais, mas sem que o resultado mudasse.

A Eslovênia, que disputa apenas a sua segunda edição de Eurocopa, consegue assim pontuar diante de um dos dois adversários mais difíceis do Grupo C, que é completado por Inglaterra e Sérvia.

dam/mcd/aam