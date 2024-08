Com gol de Endrick, Real Madrid vence Valladolid (3-0) no Santiago Bernabéu

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2024 - 16:37 Para compartilhar:

Com um gol do brasileiro Endrick, o Real Madrid conquistou neste domingo (25) sua primeira vitória na temporada diante do recém-promovido Valladolid (3-0), no Santiago Bernabéu, onde a estrela francesa Kylian Mbappé não conseguiu se destacar em sua estreia no estádio madrilenho.

Sem o prodígio inglês Jude Bellingham, que ficará afastado durante várias semanas devido a uma lesão, o atual campeão da LaLiga e da Europa contou com o poder de ataque do meia uruguaio Federico Valverde, que encontrou espaço na retranca ‘blanquivioleta’ através de um tiro livre aos 50 minutos, e o talento dos seus reservas Brahim Díaz (88′) e do jovem Endrick (90’+6) já na reta final da partida.

“Foi muito complicado, principalmente no início, não conseguimos funcionar como o treinador queria, faltou atitude no ataque, fomos muito passivos. No segundo tempo melhoramos muito”, disse Valverde após o jogo. “Estou muito feliz por ajudar a equipe nos gols, mas o importante é o trabalho defensivo, do qual me sinto orgulhoso e no qual tenho de me envolver mais”, acrescentou.

– Primeira vitória em LaLiga –

A equipe merengue criou pouco no primeiro tempo mas fez o suficiente na segunda etapa para vencer o jogo e assim obter o primeiro triunfo da temporada.

“Fomos muito lentos no primeiro tempo, o oposto do segundo, onde nos mostramos muito mais ativos, houve mais movimentação e a bola rolou muito mais rápido”, disse o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

Uma das novidades de Ancelotti foi a entrada do jovem turco Arda Güler no lugar do lesionado Bellingham. Por outro lado, Mbappé perdeu uma oportunidade de ouro. Ele concluiu após receber um bom passe de Vinicius mas o goleiro estoniano Karl Hein defendeu. O francês teve outra chance no contra-ataque, mas chutou para fora antes de ser substituído por Endrick.

O craque ex-PSG recém-chegado ao Real Madrid ainda não marcou no campeonato pela equipe merengue nas duas rodadas, enquanto Ancelotti trabalha no aperfeiçoamento do sistema para tirar o melhor partido dos seus atacantes.

O treinador garantiu que a posição de Mbappé em campo não está colocada em dúvida. “Ele é um atacante espetacular, muito rápido, se movimenta muito bem sem bola, ataca pelas costas, já teve três ou quatro oportunidades. Nessa posição ele vai marcar, como sempre marcou. Não acho que ele precisa jogar pela esquerda, pelo meio ele marcará gols”, enfatizou Ancelotti.

Depois de um empate na visita ao Mallorca (1-1) na semana passada, na estreia no campeonato, Kylian Mbappé teve uma estreia frustrante em sua nova ‘casa’, à qual chegou livre no mercado após encerra seu ciclo no PSG.

Também neste domingo o Leganés venceu o Las Palmas em casa por 2 a 1 Sandro Ramírez enquanto Alavés e Betis empataram em 0 a 0.

