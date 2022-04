Com gol de Emerson Royal, Tottenham goleia Newcastle e entra no G-4 do Inglês

Em mais uma grande atuação da dupla Harry Kane e Son Heung-Min, o Tottenham entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões ao bater o Newcastle por 5 a 1, no tarde deste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Emerson Royal, ex-Ponte Preta e Atlético Mineiro.

O resultado levou o Tottenham para o quarto lugar, com 54 pontos, atrás apenas de Manchester City (73), Liverpool (72) e Chelsea (59). O Arsenal, com dois jogos ainda a fazer, é o quinto, com os mesmos 54.

O Newcastle, por sua vez, sofreu mais um duro golpe neste domingo com a terceira derrota consecutiva na competição. Tem 31 pontos, no 15º lugar, contra 22 do Watford, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Tottenham dominou a partida, terminou com 62% de aproveitamento e criou 19 oportunidades de gol, contra oito do rival. Foram ainda seis finalizações e apenas um do Newcastle, justamente a cobrança de falta de Fabian Schar, que abriu o marcador aos 39 minutos.

O gol, no entanto, apenas serviu como motivação para o Tottenham. O clube da casa foi para cima e igualou o marcador aos 43 minutos. Son cruzou como extrema categoria e Ben Davies desviou para deixar tudo igual.

O segundo tempo foi um massacre. O Tottenham engoliu o Newcastle e acabou com uma sonora goleada. Aos três minutos, Kane colocou a bola na cabeça de Matt Doherty, que dançou o vira. O terceiro foi logo na sequência em uma finalização magnífica de Heung-Min Son.

Aos 18 minutos, foi a vez do brasileiro Emerson Royal deixar o seu. Ele recebeu de Doherty e acertou um bonito chute para fazer o quarto. A goleada foi decretada com Steven Bergwijn, que fechou a festa dos mais de 53 mil torcedores presentes no estádio.

Ainda neste domingo, o West Ham bateu o Everton por 2 a 1 e ficou em sexto, com 51 pontos. Já a equipe do brasileiro Richarlison e companhia está em situação delicada. Com 25, briga diretamente contra o rebaixamento.

