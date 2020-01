Com gol de Emerson, Betis arranca empate com o Alavés pelo Espanhol

Um gol do brasileiro Emerson evitou que o Betis sofresse a segunda derrota consecutiva no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o lateral-direito marcou na etapa final para definir o placar de 1 a 1 com o Alavés no duelo disputado no Estádio Mendizorroza e válido pela 19ª rodada.

O empate não melhorou muito a situação do Betis, o 13º colocado, com 24 pontos. Já o Alavés, que teve o brasileiro Rodrigo Ely como titular do seu sistema defensivo, está atrás na classificação do Espanhol, com 20 pontos e na 15ª posição.

O Alavés largou na frente na partida, com o gol marcado por Aleix Vidal, aos 14 minutos do primeiro tempo. Já o Betis desperdiçou chance de ir ao intervalo com o placar empatado por causa do pênalti perdido por Joaquín.

Mas a igualdade saiu logo no começo da etapa final. Aos dez minutos, após cruzamento do francês Fekir, Emerson cabeceou para as redes. Foi o terceiro gol no Campeonato Espanhol do lateral-direito, que chegou a ser convocado pelo técnico André Jardine para defender a seleção brasileira no Pré-Olímpico, em janeiro, mas não foi liberado pelo Betis.

“Claro que o nosso objetivo era vencer o jogo, mas pelas circunstâncias da partida, o resultado não foi ruim. A gente começou perdendo e ainda tivemos um pênalti desperdiçado. Mesmo assim, continuamos bem organizados, conseguimos empatar e seguimos pressionando em busca da vitória, mas ficamos com um jogador a menos nos 10 minutos finais e tivemos que nos segurar um pouco pra não sermos surpreendidos”, avaliou.

Também neste domingo, o Celta de Vigo, de Rafinha Alcântara, empatou por 1 a 1 com o Osasuna, em casa. Os gols da partida saíram no segundo tempo e foram marcados pelo argentino Chimy Ávila para os visitantes e por Santi Mina para o Celta.