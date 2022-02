Com gol de Elliott e brilho de Luis Díaz, Liverpool vence o Cardiff e vai às oitavas da Copa da Inglaterra Com o resultado, os Reds enfrentarão o Norwich City na quinta fase da competição mais antiga do futebol; Diogo Jota, Minamino e Elliott marcaram os gols da vitória

O Liverpool está classificado para enfrentar o Norwich City nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Isso porque, neste domingo, os Reds derrotaram o Cardiff por 3 a 1 no Anfield, pela quarta fase da competição. Os gols do time de Jürgen Klopp foram marcados por Diogo Jota, Minamino e Elliott, que voltou aos gramados depois de cinco meses. Colwill descontou para a equipe galesa.

FALTOU PONTARIA

O primeiro tempo foi marcado por um domínio do Liverpool na posse de bola, mas que não foi traduzido em gols. Um dos motivos que explica isso é que das 11 finalizações dos Reds, apenas uma encontrou a direção da meta defendida por Dillon Phillips.

PHILLIPS CRESCE

Por falar nele, Phillips fez uma grande defesa no único chute do Liverpool na direção do gol. Aos três minutos, Diogo Jota, dentro da área, deu uma caneta de letra em Oliver Denham e bateu forte. O goleiro do Cardiff foi bem no lance e evitou o primeiro dos Reds. Abaixo, veja o lance:

PLACAR ABERTO

O Liverpool manteve a postura ofensiva na volta para o segundo tempo e, dessa vez, conseguiu o resultado esperado. Aos sete minutos, Alexander-Arnold cobrou falta na medida para Diogo Jota, que cabeceou no canto, sem chances de defesa para Phillips.

BRILHO DE LUIS DÍAZ

A partida deste domingo também marcou a estreia de Luis Díaz, que começou a trajetória no Liverpool com o pé direito. Pouco tempo depois de entrar em campo, o camisa 23 recuperou a posse dentro da área, avançou e tocou rasteiro. A bola passou por Diogo Jota e sobrou para Minamino estufar as redes do Cardiff.

VOLTA POR CIMA



Depois de ficar cinco meses sem jogar por causa de uma grave lesão, o jovem Elliott retornou aos gramados com um gol. Aos 30 minutos, Robertson cruzou a meia altura para o ponta, que dominou, ajeitou o corpo e bateu forte de perna esquerda para fazer o terceiro dos Reds.

DESCONTO

Na reta final de partida, o Cardiff ainda conseguiu marcar o gol de honra. Depois de contra-ataque puxado, Colwill recebeu boa bola na entrada da área e teve liberdade para finalizar com força, e o goleiro Kelleher não teve qualquer chance de defesa.

SEQUÊNCIA

O Liverpool volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Leicester, às 16hh45 (de Brasília), pela Premier League. Já o Cardiff tem compromisso na quarta-feira, também às 16h45, contra o Peterborough United, pela EFL Championship.

