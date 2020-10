Com gol de Douglas Tanque, Paços de Ferreira vence primeira no Português Atacante brasileiro marca seu primeiro gol na temporada e garante a vitória de 2 a 1 sobre o Santa Clara, então vice-líder

A paralisação do futebol por conta das datas FIFA parece ter feito bem não só ao Paços de Ferreira, mas como também ao atacante Douglas Tanque. Neste domingo, a equipe venceu a primeira partida no Campeonato Português e com gol do brasileiro, o da vitória de 2 a 1 sobre o até então vice-líder Santa Clara.

Com um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas, e sem o artilheiro do time balançar as redes, a página foi virada com bela atuação. O Paços saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, com um gol do zagueiro Oleg Reabciuk, mas sofreria o empate aos 24 da etapa final, gol do atacante brasileiro Thiago Santana.

Com o empate no placar, apareceu um outro brasileiro, que costuma brilhar há três temporadas no Estádio da Capital do Móvel, a casa do Paços. Apenas três minutos depois, Douglas Tanque recebeu na área, girou sobre a marcação e chutou forte, cruzado, no canto esquerdo do goleiro. Resultado que levou o time para o 13° lugar, com quatro pontos. O Santa Clara caiu para a quarta colocação, com sete.

– Jogamos bem, como aconteceu também nos primeiros jogos, só que o resultado não vinha. Chegamos a sofrer o empate, o Santa Clara mostrou por que tem impressionado nesse início de temporada, é uma equipe muito qualificada, mas conseguimos confirmar a vitória. E com esse gol que demorou a sair, mas veio na hora certa. Estou muito feliz. Que seja a primeira vitória de muitas – vibrou Douglas Tanque.

