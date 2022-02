Com gol de Davó, São Bernardo vence o Ituano e lidera com folga o Grupo B

Em um jogo de poucas chances de gol, o São Bernardo venceu o Ituano por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Matheus Davó, ex-Corinthians, aos 14 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o time da casa com 14 pontos, folgado na liderança do Grupo B, que ainda tem São Paulo (8), Ferroviária (7) e Novorizontino (2). O Ituano segue com 11 pontos na lanterna do forte Grupo C, que tem ainda Mirassol e Botafogo, com 12, e o Palmeiras na liderança com 16 pontos.

O primeiro tempo foi bastante truncado, com os dois times priorizando a marcação e esquecendo o ataque. A melhor chance para abrir o placar esteve ao lado do visitante, quando Calyson foi lançado em profundidade, invadiu a grande área e bateu em curva. A bola passou perto da trave esquerda do goleiro.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou mais adiantado e fez o gol aos 14 minutos. Rafinha desceu em velocidade pelo lado direito e cruzou. Silvinho não conseguiu dominar, mas deu um toque açucarado para trás e Matheus Davó chutou no canto. Apesar da fama de artilheiro, este foi seu primeiro gol na temporada.

Na frente no placar, o time da casa se fechou para explorar somente os contra-ataques. O Ituano pouco criou no ataque, mas quase empatou aos 31 minutos. Rafael Elias iniciou a jogada pela esquerda e fez o passe para Gabriel Barros, já dentro da área. O chute desviou na defesa e o goleiro Júnior Oliveira ainda deu um tapa na bola para evitar o gol.

Na nona rodada, o São Bernardo vai sair diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, enquanto o Ituano vai receber a Ferroviária, em Itu. Os dois jogos vão acontecer no sábado a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 0 ITUANO

SÃO BERNARDO – Júnior Oliveira; Joílson, Italo e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Romisson) e Igor Fernandes; Silvinho (Léo Gomes), Matheus Davó e João Carlos (Rafinha). Técnico: Márcio Zanardi.

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Cleberson e Mário Sérgio (Roberto); Jiménez (Lucas Natahn), Kaio (Gabriel Barros), Lucas Siqueira e Aylon (Igor Henrique); Calyson (Neto Berola) e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

GOL – Matheus Davó aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ilbert Estevam da Silva

CARTÕES AMARELOS – Ítalo e Rodrigo Souza (São Bernardo).

RENDA – R$ 12.380,00.

PÚBLICO – 617 pagantes.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

