Com gol de Danilo Avelar, Corinthians vence Oeste e avança de fase no Paulistão

O Corinthians derrotou o Oeste por 1 a 0, neste domingo, na sua arena, e recuperou a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, além de ter garantido a passagem de fase. O gol da vitória foi marcado por Danilo Avelar, no segundo tempo.

A vitória levou o time de Fábio Carille (já classificado e com a sexta melhor campanha na classificação geral) para 18 pontos, um a mais do que a Ferroviária, também com vaga assegurada nas quartas de final.

Na última rodada da primeira fase, quando todos os jogos serão disputados na quarta-feira, às 21h30, o Corinthians vai encarar o Ituano, líder do Grupo D, fora de casa, em um confronto que pode interferir na classificação do rival São Paulo.

Uma vitória por qualquer placar dá ao Corinthians a primeira colocação do Grupo C, e o direito de fazer a segunda partida contra a Ferroviária, na sua arena. Em caso de tropeço em Itu, torce para que o time de Araraquara não vença o Novorizontino, como visitante.

Já o Oeste recebe o Mirassol em Barueri e, para avançar de fase no Grupo D, terá de vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do São Paulo, que encara o São Caetano, no ABC. O Ituano, líder da chave, já está classificado.

O JOGO – O Corinthians do primeiro tempo foi reflexo das atuações do time na maioria dos jogos desta temporada: organizado, seguro no setor defensivo – Cássio não fez uma única defesa – , mas sem força ofensiva.

Mesmo com uma posse de bola de quase 70%, o Corinthians não conseguiu levar perigo ao gol de Matheus. Foram 14 finalizações e nenhuma delas exigiu muito do goleiro do Oeste. Quando chegou, Boselli, dentro da grande área, furou um cruzamento rasteiro de Vagner Love, já no fim da etapa inicial.

O segundo tempo começou e nos primeiros dez minutos o panorama era o mesmo do primeiro, com o Corinthians sem força ofensiva. Foi quando o técnico Fábio Carille decidiu arriscar e mudou a história do duelo: ele sacou Ralf do time e colocou Jadson em campo.

O Corinthians cresceu, ganhou volume de jogo, ficou mais ofensivo e começou a chegar com perigo até abrir o placar aos 15 minutos: Pedrinho cruzou da esquerda, Danilo Avelar ganhou de cabeça e fez o gol. A bola não chegou a tocar as redes, mas ultrapassou a linha e o gol foi validado.

O gol e a entrada de Jadson em campo enterraram, por alguns minutos, o primeiro tempo frio e tedioso. O que se viu dali para frente foi um Corinthians próximo do segundo gol e o goleiro Matheus Cavichioli fazendo grandes defesas na sequência: Pedrinho de fora da área (aos 17), Love (aos 18), um chute forte de Boselli no ângulo esquerdo (aos 20) e um cabeceio de Henrique (aos 21), após cobrança de escanteio. Aos 23, Love ainda acertou a trave.

Após esta sequência, o volume de chances do Corinthians diminuiu. Mesmo sem arriscar, a equipe continuou com o controle da partida e não foi mais ameaçado pelo clube de Barueri.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 OESTE

CORINTHIANS – Cássio; Michel, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Jadson), Júnior Urso e Sornoza (Richard); Pedrinho, Vagner Love (Clayson) e Boselli. Técnico: Fábio Carille.

OESTE – Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu, Lídio e Alyson; Matheus Jesus, Betinho (Conrado) e Elvis (Fábio); Mazinho, Roberto e Bruno Lopes (Pedrinho). Técnico: Renan Freitas.

GOL – Danilo Avelar, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS – Boselli e Júnior Urso (Corinthians); Lídio, Betinho, Alyson e Bruno Lopes (Oeste).

RENDA – R$ 1.304.139,00.

PÚBLICO – 38.340 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo.