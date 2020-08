Com gol de Daniel Alves, São Paulo vence o Fortaleza de Ceni no Morumbi Em atuação pouco brilhante, Tricolor Paulista vence o time comandado por seu eterno ídolo com gol do camisa 10, que atuou em função diferente. Foi a terceira vitória sobre Ceni

O São Paulo iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro com vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza de Rogério Ceni, gol de Daniel Alves. Foi a primeira vez que o ex-goleiro visitou o Morumbi como adversário.

O São Paulo venceu os três duelos que fez contra Ceni. No ano passado, já havia feito 1 a 0 no Castelão e 2 a 1 no Pacaembu.

O Tricolor Paulista volta a campo no domingo, às 16h, contra o Vasco, em São Januário. Após ter adiada a partida contra o Goiás, pela primeira rodada, o time soma três pontos na tabela. Já o Tricolor Cearense, que estreou com derrota para o Athletico-PR, recebe o Botafogo no Castelão às 19h30 do mesmo dia em busca da primeira vitória.

O time titular do São Paulo tinha duas modificações em relação àquele da fatídica derrota para o Mirassol há 14 dias. A primeira, já esperada, foi a entrada de Liziero na vaga de Alexandre Pato, o que fez Pablo sair da direita – para onde foi Daniel Alves – e migrar para o comando do ataque. A outra foi de última hora: Vitor Bueno sentiu o adutor da perna esquerda no aquecimento e deu lugar a Paulinho Boia pela esquerda do ataque.

As trocas não melhoraram muita coisa no time de Fernando Diniz, que incomodou muito pouco o goleiro Felipe Alves e cedeu alguns contra-ataques perigosos ao Fortaleza, mas foi por causa de uma delas que o time abriu o placar aos 42 minutos da etapa inicial: como bom atacante de lado, Daniel Alves apareceu nas costas do lateral-esquerdo Bruno Melo para aproveitar um cruzamento de Reinaldo e marcar seu sexto gol em 14 partidas em 2020.

O Fortaleza voltou para o segundo mais adiantado, tentando sufocar a saída de bola do São Paulo. E conseguiu, mas Juninho cortou o passe de Liziero com o braço antes de finalizar e Leandro Pedro Vuaden anulou o que seria o gol de empate dos visitantes, aos três minutos, com o auxílio do VAR.

O Leão não conseguiu exercer uma grande pressão sobre o São Paulo, mas isso não significa que o segundo tempo tenha sido sossegado para o time da casa, que recuou demais e perdeu velocidade para contra-golpear quando Diniz tirou Paulinho Boia e colocou Gabriel Sara. No fim, o técnico ainda reforçou a marcação com Luan na vaga de Igor Gomes e conseguiu segurar uma vitória sem grandes predicados.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 FORTALEZA

Data/Horário: 13/8/2020, às 19h15

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Bruno Alves (SAO); Jackson, Osvaldo (FOR)

Cartões vermelhos: –

Gol: Daniel Alves, aos 42’/2ºT (1-0)

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Luan – 45’/2ºT) e Igor Gomes; Daniel Alves, Paulinho Boia (Gabriel Sara – 21’/2ºT) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson (Carlinhos – 35’/2ºT) e Bruno Melo; Felipe e Juninho (Wellington Paulista – 45’/2ºT); Romarinho (Vázquez – 45’/2ºT), David, Osvaldo (Gabriel Dias – 30’/2ºT) e Yuri César (Fragapane – 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

