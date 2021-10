Com gol de Cueva, Peru vence e deixa o Chile longe da Copa do Mundo no Catar

O Peru fez o dever de casa na noite desta quinta-feira, quando recebeu o Chile e venceu por 2 a 0, no Estádio Nacional, em Lima, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar. Um dos gols marcados foram de Cueva, ex-São Paulo e Santos. Apesar da vitória, a situação peruana ainda é bem delicada. A seleção é apenas a sétima colocada, com 11 pontos. Quatro pontos atrás da Colômbia, quinta colocada e que estaria classificada para a Repescagem.

Já o Chile segue fazendo campanha vergonhosa e fica cada vez mais distante do Mundial de 2022. Os chilenos têm apenas uma vitória em dez jogos e ocupam a oitava posição, com sete pontos ganhos. Mesmo com superioridade técnica, não conseguiram traduzir a posse de bola em oportunidades de gol diante do Peru. Foram muitos passes e pouca efetividade no campo de ataque, facilitando a vida adversária.

Já o Peru apostou na velocidade e no apoio do seu torcedor para manter postura ofensiva. Tanto é que criou chances de abrir o placar. Aos 34 minutos, Guerrero finalizou e Bravo fez ótima defesa. No rebote, Cueca, ex-Santos, completou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Chile deu a impressão que buscaria o empate. Logo no primeiro minuto, Vegas arriscou de fora da área e assustou o goleiro Gallese. Mas, o Peru controlou as investidas e com tranquilidade ampliou o marcador. Aos 17, Sergio Peña finalizou e Bravo espalmou para o meio da área. A bola sobrou para o próprio Peña, que completou para o gol.

Com 2 a 0 no placar, o Chile se descontrolou em campo e passou a fazer faltas duras nos peruanos. Nervosismo que não adiantou em nada e resultou em mais uma derrota nas Eliminatórias, a quinta em dez jogos.

O Peru volta a campo no domingo para enfrentar a Bolívia, às 17 horas, em La Paz, na Bolívia. Enquanto o Chile, no mesmo dia, às 21 horas, recebe o Paraguai, em Santiago.

