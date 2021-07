Com gol de Chay, Botafogo bate o Vitória e volta a vencer na Série B Em Volta Redonda, atacante do Alvinegro marca 'sem querer' e é essencial para que equipe se recupere no Campeonato Brasileiro

Fogo no frio! Em gelada noite nesta quarta-feira, o Botafogo superou o Vitória por 1 a 0 em partida válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Chay marcou o gol do duelo.

Com o resultado, o Alvinegro se recuperou de uma sequência negativa, voltou a vencer, chegou a 11 pontos e subiu para a 7ª colocação na Série B. O Vitória, por sua vez, manteve os 6 pontos e está na 18ª posição, na zona de rebaixamento.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Avaí, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B, às 21h, na Ressacada. O Vitória entrará em campo um dia antes: às 21h30, medirá forças com o Goiás no Barradão.

COMEÇO PROMISSOR

O jogo começou a mil. Após roubada de bola, Rafael Navarro fez boa jogada no lado esquerdo, deixou marcadores para trás e rolou na medida para Ronald, livre no flanco oposto. O camisa 31 chutou de primeira e acertou o travessão.

REALIDADE BATE À PORTA

Se o primeiro lance foi uma bola no travessão, todos os outros lances do primeiro tempo somados não chegaram nesta oportunidade. Botafogo e Vitória erraram muitos passes e o jogo ficou truncado, parado várias vezes e tendo poucas chances reais.

Em resumo, os primeiros 45 minutos do duelo foram de pouca emoção. As duas equipes tiveram dificuldades na criação e, desta forma, isto resultou em uma partida concentrada em erros e decisões equivocadas.

FIM DA AGONIA!

Após 45 minutos iniciais de pouca emoção, a partida melhorou na etapa final. Muito porque o Botafogo ocupou mais o campo ofensivo e diminuiu o número de passes errados. Por mais que ainda tivesse dificuldades para quebrar a defesa do Vitória, melhorou as chances.

E acabou sendo de uma forma “sem querer” que o Botafogo abriu o placar. Em jogada pela direita, Chay, pressionado pela defesa, quis cruzar para a área, mas a bola acabou pegando um efeito e foi direto para o gol. O goleiro Ronaldo estava adiantado e não conseguiu pegar.

LUTA PELA VITÓRIA

Com substituições ao fim da partida, o Vitória colocou uma pressão em busca do empate nos minutos finais do duelo. O Botafogo, porém, se segurou, conteve o ímpeto do Leão e confirmou uma importante vitória. Na gelada noite do Rio de Janeiro, Volta Redonda com triunfo do fogo.​

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Vitória

Data/Hora: 30/06, às 21h30

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Gramado: Ruim

Cartões amarelos: Chay, Luís Oyama e Gilvan (BOT); Gabriel Bispo e Bruno Oliveira (VIT)

Cartões vermelhos:

Gols: Chay (1-0, 21’/2ºT)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos (Rafael Carioca 31’/2ºT); Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald (Barreto 41’/2ºT), Chay (Marco Antônio 31’/2ºT), Diego Gonçalves (Matheus Frizzo 48’/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 41’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.

VITÓRIA: Ronaldo; Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (Guilherme 30’/2ºT); Raul Prata, Gabriel Bispo (Cédric 30’/2ºT), Pablo Siles, Pedrinho; Soares (David 19’/2ºT), Dinei (Ygor Catatau 41’/2ºT), Ronan (Bruno Oliveira 19’/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.

