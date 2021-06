Com gol de Bruno Mezenga, Goiás vence CRB pela Série B Resultado faz com que o Esmeraldino durma entre os quatro primeiros colocados

Letal no 1° tempo, o Goiás venceu o CRB na noite desta terça-feira (15) em confronto válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série B. O único gol da partida no Estádio da Serrinha foi marcado por Bruno Mezenga. Com a vitória, o Esmeraldino segue invicto no torneio, enquanto o Galo da Praia perdeu seu primeiro jogo no campeonato.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira (18), quando visita o Brasil de Pelotas, às 21h30, pela 5ª rodada do Brasileirão Série B. Já o CRB tem como próximo compromisso o Vasco, fora de casa, no sábado (19), às 16h30, também pelo campeonato nacional.

Pressão Esmeraldina

Os 10 minutos iniciais foram todos do Goiás. Com a posse da bola, o time goiano tentou propor as ações e encontrar espaços na defesa dos visitantes. Entretanto, o primeiro susto a Diogo Silva veio em uma cobrança de falta de Elvis, que passou perto do travessão.

No minuto seguinte à batida de bola parada, Guilherme Romão e Frazan se desentenderam na saída de bola, e Bruno Mezenga finalizou firme, cruzado. Diogo Silva caiu bem e evitou o gol esmeraldino, mandando o chute em escanteio.

O faro do artilheiro

O Goiás seguiu pressionando e contando com os erros de Guilherme Romão. O lateral errou ao tentar o cruzamento e viu a bola sobrar nos pés de Bruno Mezenga, que finalizou, mas parou em Diogo Silva.

O goleiro do CRB conseguiu salvar as duas primeiras, mas não teve o que fazer na terceira tentativa de Bruno Mezenga. Aos 20′, Elvis cobrou falta, e o artilheiro apareceu livre no meio dos defensores para raspar de leve com a cabeça na bola e abrir o placar na Serrinha.

Posse sem objetividade

O gol marcado pelo Goiás esfriou o jogo. Na frente do placar, o Esmeraldino diminuiu o ritmo e ficou à espreita para tentar aproveitar novos erros defensivos do rival. A melhor chance antes do intervalo também foi dos mandantes. Elvis cobrou nova falta, e Reginaldo quase mandou contra o próprio patrimônio.

Dono de grande parte da posse de bola durante a etapa inicial, principalmente após o gol, o CRB foi pouco objetivo. Sem criatividade, o Galo da Praia rodou muito a bola, que quase não chegou aos pés dos atacantes. Como resultado, a partida foi para o intervalo com 1 a 0 a favor do Goiás.

Tadeu evita o empate

​A volta do intervalo mostrou o Goiás mais com a bola e tentando, sem muita intensidade, furar a defesa do CRB. Aos poucos, os alagoanos passaram a subir a marcação e tentar tomar a bola da equipe da casa.

Quando o relógio marcava 6 minutos da etapa complementar, Caio Vinícius escorregou ao dominar a bola sozinho no meio de campo. Diego Torres aproveitou o erro, avançou livre e finalizou firme. Tadeu caiu bem no canto esquerdo e desviou para escanteio, evitando o empate.

Pressão do CRB

O chute de Diego Torres animou o CRB e mudou completamente o cenário da partida. Aos 12′, Alisson Farias cobrou escanteio, Hyuri desviou na primeira trave, e a bola passou por toda a extensão da área sem ninguém para completar para o gol.

Quem acertou o alvo foi Guilherme Romão. O lateral recebeu pelo lado esquerdo, levou para a perna direita e bateu tirando de Tadeu. O camisa 1 voou para espalmar a bola e afastar o perigo. Pouco depois, o ala novamente levou perigo em cruzamento que acertou o travessão.

“Tadeus”

​A partida esfriou com a chegada da metade do 2° tempo. Controlando a bola o CRB passou a encontrar dificuldades para chegar pelo chão e começou a insistir nos cruzamentos. Por outro lado, o Goiás tentou responder contra-ataque, que quase deu certo quando Elvis disparou pelo lado direito, deixou o defensor no chão, mas foi travado por Frazan na hora do chute.

Aos 38 minutos Tadeu voltou a ser acionado para salvar o Goiás. Livre dentro da área pelo lado direito, Hyuri encheu o pé. O goleiro esmeraldino conseguiu desviar com a ponta dos dedos e mandar a bola para escanteio.

Diogo Silva evita o segundo, mas não a derrota

Em seu segundo contra-ataque bem armado, o Goiás quase matou o duelo, não fosse o verdadeiro milagre de Diogo Silva. Após passe de Ivan, Luan Dias apareceu sozinho na segunda trave para bater no contrapé do goleiro que, com a coxa, conseguiu fazer a defesa.

Entretanto, a ação do camisa 12 não foi capaz de evitar a derrota do CRB. O Goiás passou a administrar os minutos restantes e garantiu a conquista dos três pontos em casa.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 CRB

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia-GO

Data/Horário: 15 de junho de 2021 (terça-feira), às 21h30

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Leira Moreira da Cruz (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Gol: Bruno Mezenga (20’/1°T) (1-0)

Cartões amarelos: Hugo, Elvis, Lucas Black (Goiás), Celsinho, Guilherme Romão, Frazan (CRB)

GOIÁS: Tadeu, Apodi (Ivan, aos 33’/2°T), David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Madison (Lucas Black, aos 33’/2°T) e Elvis; Diego (Dadá Belmonte, aos 13’/1°T), Bruno Mezenga e Alef Manga (Luan Dias, aos 23’/2°T). Técnico: Pintado

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum (Caetano, aos 28’/2°T), Frazan e Guilherme Romão (Alexandre, aos 28’/2°T); Claudinei (Dudu, aos 41’/2°T), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik, aos 28’/2°T), Hyuri (Vitão, aos 41’/2°T) e Alisson Farias. Técnico: Allan Aal

