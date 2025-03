Com gol de Bruno Guimarães, Newcastle vence West Ham e encosta no G4 do Inglês

O Newcastle venceu o West Ham por 1 a 0 nesta segunda-feira (10), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, e encostou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O gol da partida saiu no segundo tempo dos pés do volante brasileiro Bruno Guimarães (63′), convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção contra Colômbia (20 de março) e Argentina (25 de março) pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Antes de a bola rolar, houve um momento de emoção com a primeira visita do atacante Michail Antonio ao estádio do West Ham desde o grave acidente de carro que sofreu em dezembro.

O jogador de 34 anos, que ainda está se recuperando de uma fratura na perna, apareceu na beira do campo sob os aplausos do público.

Com a vitória, o Newcastle sobe para a sexta posição na tabela com os mesmos 47 pontos do Manchester City (5º) e encosta no Chelsea (4º com 49 pontos), que fecha a zona da Champions.

Por sua vez, o West Ham fica afundado na decepcionante 16ª colocação com 33 pontos, mas com boa vantagem em relação ao time que abre a zona de rebaixamento, o Ipswich (18º com 17 pontos).

No próximo domingo, o Newcastle vai a Wembley para disputar a final da Copa da Liga Inglesa com o Liverpool, líder isolado da Premier League (70 pontos).

“É uma final, tudo pode acontecer (…) Para nós esta Copa da Liga é como o Mundial, queremos fazer história com este clube, os torcedores estão há muito tempo sem um troféu”, declarou Bruno Guimarães após a partida.

O último título nacional do Newcastle foi a Copa da Inglaterra de 1955.

— Resultados da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Nottingham – Manchester City 1 – 0

Crystal Palace – Ipswich Town 1 – 0

Liverpool – Southampton 3 – 1

Brighton – Fulham 2 – 1

Brentford – Aston Villa 0 – 1

Wolverhampton – Everton 1 – 1

– Domingo:

Chelsea – Leicester 1 – 0

Tottenham – Bournemouth 2 – 2

Manchester United – Arsenal 1 – 1

– Segunda-feira:

West Ham – Newcastle 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 55 28 15 10 3 52 24 28

3. Nottingham 51 28 15 6 7 45 33 12

4. Chelsea 49 28 14 7 7 53 36 17

5. Manchester City 47 28 14 5 9 53 38 15

6. Newcastle 47 28 14 5 9 47 38 9

7. Brighton 46 28 12 10 6 46 40 6

8. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

9. Bournemouth 44 28 12 8 8 47 34 13

10. Fulham 42 28 11 9 8 41 38 3

11. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

12. Brentford 38 28 11 5 12 48 44 4

13. Tottenham 34 28 10 4 14 55 41 14

14. Manchester United 34 28 9 7 12 34 40 -6

15. Everton 33 28 7 12 9 31 35 -4

16. West Ham 33 28 9 6 13 32 48 -16

17. Wolverhampton 23 28 6 5 17 38 57 -19

18. Ipswich Town 17 28 3 8 17 26 58 -32

19. Leicester 17 28 4 5 19 25 62 -37

20. Southampton 9 28 2 3 23 20 68 -48

