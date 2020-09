Com gol contra nos acréscimos, Ponte Preta vence Botafogo-SP e entra no G-4

No Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta conseguiu uma vitória no finalzinho da partida contra o Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, a Macaca foi para 14 pontos e assumiu temporariamente a 3ª colocação. A Pantera fica com 8 pontos e está em 12º lugar.

E MAIS:

Na próxima rodada, a Ponte Preta visita o Avaí, na Ressacada, dia 11 de setembro. O Botafogo-SP enfrenta o Náutico, estádio dos Aflitos, no dia 12 de setembro.

O jogo

Até os 25 minutos do primeiro tempo, o jogo não foi dos mais animados. Em resumo, a marcação prevaleceu sobre os ataques.

Mas nos 20 minutos finais o jogo ficou um pouquinho mais empolgante. O Botafogo-SP criar duas chances com Wellington Tanque e Naldo, mas ambos não conseguiram colocar a bola para dentro.

A Ponte Preta também criou oportunidade de gol já no finalzinho da etapa inicial. Apodi cruzou na área, Matheus Peixoto cabeceou, mas a bola passou raspando a trave e não entrou.

Ao contrário do primeiro tempo, a Pantera não esperou 25 minutos para criar a primeira chance de perigo no segundo tempo. Rafinha recebeu passe, não titubeou e bateu forte para o gol, Ivan fez ótima defesa.

Com o Botafogo-SP superior na partida, o técnico da Ponte Preta, João Brigatti, resolveu mexer no time com o objetivo de melhorar o rendimento da equipe. E deu certo! A Macaca melhorou e conseguiu criar chance de perigo, mas Yuri e Matheus Peixoto não aproveitaram as oportunidades criadas pela equipe de Campinas.

Assim como seu adversário, Claudinei Oliveira começou a mexer na equipe para tentar retomar as rédeas da partida. Porém, a Macaca continuou melhor e pressionando em busca do gol. E deu resultado.

Aos 47 minutos, após lançamento, Gilson tentou recuar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. Que vacilo! Gol da Ponte Preta: 1 a 0.

Assim que o jogo foi reiniciado, uma dividida acabou esquentando o clima entre os jogadores e Edson Junior (Botafogo-SP) e Danrley (Ponte Preta) foram expulsos.

Placar Final: Ponte Preta 1, Botafogo-SP 0.

E MAIS:

Veja também