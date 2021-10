Com gol contra, Fluminense vence o Athletico Paranaense após três rodadas sem somar pontos Fluminense resolveu o duelo ainda no primeiro tempo, com gol contra de José Ivaldo; Tricolor ultrapassou o Athletico-PR na classificação do Brasileiro

Neste domingo, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro. Com gol contra de José Ivaldo na primeira etapa, o Tricolor superou o mandante e conquistou a vitória depois de três partidas sem acumular pontos. Com o resultado, o Time de Guerreiros acumulou 36 pontos e subiu para a oitava posição na tabela, ultrapassando o Furacão.

O FURACÃO ATACA

O jogo começou com ofensiva do Furacão. Aos três minutos, Richard roubou a bola e rolou para Bissoli, que chutou para o gol, mas Marcos Felipe espalmou. No lance seguinte, o atacante arriscou novamente mas não teve sucesso. Aos seis minutos, Khellven finalizou de longe e o goleiro tricolor defendeu de novo.

PRESSÃO DO MANDANTE

Em seguida, Bissoli recebeu na área e tentou uma finalização de letra, que não teve força e foi neutralizada por Marcos Felipe. Aos 13 minutos, Richard tabelou com Khellven, que tentou finalizar, mas o lance não teve precisão e passou sobre a meta. Aos 18 minutos, Christian fez a sexta tentativa do Athletico-PR.

PLACAR ABERTO

O Fluminense sentiu a pressão e ensaiou uma reação. Aos 28 minutos, Caio Paulista invadiu a área, mas sofreu o desarme. A bola sobrou para André no bate e rebate, e o volante finalizou com força de fora da área, porém, Santos fez a defesa. Aos 33 minutos, Samuel Xavier cruzou para a área, José Ivaldo se atrapalhou e cabeceou para a própria meta, abrindo o placar com gol contra.

FINAL AGITADO

Inconformado, o Furacão pressionou nos minutos finais. Aos 37 minutos, Bissoli deu o passe para Pedro Rocha, que chutou no canto esquerdo. Marcos Felipe estava atento e fez grande defesa. Em seguida, John Kennedy aproveitou um contra-ataque, cortou para o meio e arriscou, mas o lance foi desviado.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

​A segunda etapa foi iniciada com polêmica. No primeiro lance, John Kennedy se adiantou e foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti, mas o auxiliar havia dado o impedimento e, após consultar o VAR, prevaleceu a decisão do bandeirinha.

QUASE MAIS UM!

Após a confusão nos primeiros minutos, o jogo esfriou até quase metade do segundo tempo. Foi somente aos 22 minutos que surgiu um lance de perigo, com o chute de fora da área de André. Santos estava atento e defendeu.

ESFRIOU

​Após a tentativa de André, as equipes sofreram alterações, mas os novos componentes não criaram lances de perigo. Em um lançamento na área tricolor aos 40 minutos, Marcos Felipe se esticou para evitar o pior. Dois minutos depois, o Athletico finalizou fraco e o goleiro agarrou.

ACRÉSCIMOS

​Nos minutos finais, Pedro Rocha recebeu um cruzamento na área e finalizou, mas a bola passou próxima da meta de Marcos Felipe. Assim, o Tricolor terminou a rodada com três pontos importantes para a recuperação no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x FLUMINENSE

Data/Hora: 17/10/2021, às 16h

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Ricardo Junior (MG)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto (MG)

​Cartões amarelos: Lucas Fasson (41’1°T), Jhon Arias (44’2°T), Nico Hernández (09’2°T)

Cartões vermelhos: –

Gols: José Ivaldo (33’1°T)

​

​ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)

Santos; Nico Hernández (Jáderson/17’2°T), José Ivaldo, Lucas Fasson; Khellven, Christian, Richard (Márcio Azevedo/0’2°T), Pedrinho (Erick/25’2°T); Carlos Eduardo (Jader/35’2°T), Pedro Rocha e Bissoli (Mingotti/25’2°T).







FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

​Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Manoel/29’2°T), David Braz, Marlon; André, Yago Felipe (Nonato/32’2°T), Jhon Arias (Martinelli/22’2°T); Luiz Henrique (Lucca/29’2°T), Caio Paulista e John Kennedy.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais