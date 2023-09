Com gol contra de Sergio Ramos, Barça vence Sevilla e dorme líder do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 19:17 Compartilhe

O Barcelona assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Sevilla por 1 a 0, nesta sexta-feira (29), no jogo que abriu a 8ª rodada.

O time catalão dominou a partida, mas a vitória só veio graças a um gol contra do experiente zagueiro Sergio Ramos (76′).

“Sergio é um grande jogador, um grande profissional e que continua jogando em um nível muito bom. É uma pena para ele, mas é bom para nós”, declarou o à plataforma DAZN o técnico do Barça, Xavi Hernandez.

O Barcelona agora é o líder do campeonato com 20 pontos, um à frente do Girona e a dois do Real Madrid, times que se enfrentam neste sábado e podem tirar os ‘blaugrana’ do topo da tabela.

O Barcelona tomou a iniciativa e criou as principais oportunidades de gol, comandado pelos portugueses João Cancelo e João Félix e explorando a velocidade de Raphinha, que teve que ser substituído por lesão.

O atacante brasileiro sentiu dores na parte posterior da coxa direita e caiu no gramado. Sem poder continuar, deu lugar ao jovem Fermín López (37′).

A ausência de Raphinha pode ser um duro golpe para o Barça no jogo da próxima quarta-feira, contra o Porto, pela Liga dos Campeões.

Mesmo sem o brasileiro, os ‘blaugrana’ pressionaram em outra boa atuação de João Félix, que infernizou a defesa do Sevilla com sua movimentação por todos os setores de ataque.

Apesar do domínio, a bola insistia em não entrar, como na finalização à queima-roupa de Robert Lewandowski (56′) que foi bloqueada pelo volante Joan Jordán.

Mas em um cruzamento de Ferran Torres, Lamine Yamal cabeceou na segunda trave e a bola desviou em Sergio Ramos para balançar a rede do Sevilla (76′).

“É um prazer e um orgulho para mim que os jovens jogadores da casa, Balde, Gavi, Fermin e Lamine, estejam a fazer a diferença”

Nos minutos finais, o time da Andaluzia se lançou ao ataque em busca do empate, mas não encontrou espaços na defesa do Barça, que poderia ter ampliado nos acréscimos em mais um chute perigoso de Lewandowski, dessa vez salvo por Ramos (90’+1).

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Barcelona – Sevilla 1 – 0

– Sábado:

(09h00) Getafe – Villarreal





(11h15) Rayo Vallecano – Mallorca

(13h30) Girona – Real Madrid

(16h00) Real Sociedad – Athletic Bilbao

– Domingo:

(09h00) Almería – Granada

(11h15) Alavés – Osasuna

(16h00) Atlético de Madrid – Cádiz

Betis – Valencia

– Segunda-feira:

(16h00) Las Palmas – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 20 8 6 2 0 19 8 11





2. Girona 19 7 6 1 0 18 8 10

3. Real Madrid 18 7 6 0 1 13 6 7

4. Athletic Bilbao 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 15 5 10

6. Real Sociedad 12 7 3 3 1 13 10 3

7. Rayo Vallecano 11 7 3 2 2 7 9 -2

8. Valencia 10 7 3 1 3 9 7 2

9. Cádiz 9 7 2 3 2 6 8 -2

10. Betis 9 7 2 3 2 7 12 -5

11. Getafe 8 7 2 2 3 10 13 -3

12. Sevilla 7 7 2 1 4 11 10 1

13. Villarreal 7 7 2 1 4 10 13 -3

14. Osasuna 7 7 2 1 4 7 10 -3

15. Alavés 7 7 2 1 4 6 10 -4

16. Mallorca 6 7 1 3 3 9 12 -3

17. Celta Vigo 5 7 1 2 4 7 11 -4

18. Las Palmas 5 7 1 2 4 2 6 -4

19. Granada 4 7 1 1 5 10 18 -8

20. Almería 2 7 0 2 5 8 18 -10

gr/dr/cb/mvv

