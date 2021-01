Com gol contra de goleiro no fim, Lazio vai às quartas de final da Copa da Itália

A Lazio é a última equipe classificada às quartas de final da Copa da Itália. Nesta quinta-feira, com um gol contra no fim do segundo tempo do goleiro Simome Colombi, derrotou o Parma por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Roma.

Nas quartas de final, a Lazio vai enfrentar a Atalanta, em Bérgamo, na próxima quarta-feira. Os outros confrontos serão Inter de Milão x Milan (terça), Juventus x SPAL (quarta) e Napoli x Spezia (quinta).

A partida desta quinta em Roma se encaminhava para a prorrogação quando, aos 44 minutos do segundo tempo, Vedat Muriqi cabeceou, acertando a trave e depois Colombi, entrando na meta do Parma.

A Lazio havia parado no poste duas vezes no primeiro tempo, com Muriqi e Andreas Pereira antes de abrir o placar. O gol foi marcado aos 23 minutos, por Marco Parolo, de cabeça, após levantamento de Andreas Pereira.

Na etapa final, o Parma reagiu. Acertou o travessão com Valentin Mihaila, aos 27. E o próprio romeno igualou o placar aos 38 minutos. Só que ai um lance de azar do seu goleiro acabou sendo determinante para a classificação da Lazio às quartas de final da Copa da Itália.

