Com gol contra, Criciúma domina e vence Sampaio Corrêa pela Série B Com triunfo, donos da casa se distanciam da zona de rebaixamento

Nesta terça-feira (7), o Criciúma venceu, por 3 a 1, o Sampaio Corrêa. Os times se enfrentaram pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Lucas Hipólito (GC), Marcelo Hermes e Caio Dantas marcaram para os paranaenses. Já Gabriel Poveda descontou.





Com o resultado, o Criciúma se afasta da zona de rebaixamento e chega na 9ª colocação, com 13 pontos – cinco a menos que o Sport, primeiro no G-4. Já o Sampaio Corrêa aparece em 12º lugar, com 12 pontos.

Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

MOVIMENTADO!

A primeira etapa começou muito movimentada. Logo aos 4, o primeiro gol do Criciúma. Claudinho cobrou falta na área, mas Lucas Hipólito, do Sampaio, desviou contra o próprio gol da equipe. Contudo, os donos da casa continuaram a dominar e ampliaram o marcador dois minutos depois. Dessa vez, Claudinho apareceu em velocidade, pela direita. Ele mandou para Marcelo Hermes balançar as redes.

O time da casa seguiu no domínio até cerca dos 30 minutos. Com isso, poderia ter ampliado em jogadas de Caio Dantas e Arilson. Porém, desperdiçaram. Com isso, o Sampaio Corrêa se jogou mais e conseguiu diminuir. Aos 37, Lucas Araújo mandou para Gabriel Poveda, que balançou as redes. Pimentinha quase deixou tudo igual, mas Gustavo ficou com a bola.

NA PRESSÃO!

Assim como no primeiro tempo, o jogo seguiu bastante movimentado na segunda etapa. O Criciúma continuou a dominar e não deixou com que o Sampaio criasse jogadas de perigo. Com isso, depois de perder uma chance, Caio Dantas ampliou o placar. Aos 6, Luiz Daniel de rebote, e o camisa 9 fez o dele.

Pouco tempo depois, Marquinhos Gabriel chegou a ampliar o marcador. Porém, após revisão do VAR, a arbitragem anulou o que seria o quarto gol do time. Depois disso, o duelo ficou mais equilibrado. O Sampaio até chegou a assustar, com jogada de Gabriel Poveda. Sem outras chances, o duelo terminou no 3 a 1.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (PR)

Data e hora: 07/06/2022 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwenber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus (Criciúma); Wesley Pionteck (Sampaio Corrêa)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Lucas Hipólito, aos 4’/1ºT (1-0) (GC); Marcelo Hermes, aos 6’/1ºT (2-0); Gabriel Poveda, aos 37’/1ºT (2-1); Caio Dantas, aos 6’/2ºT (3-1)

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Cristovam, aos 31’/2ºT), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo (Léo Costa, aos 20’/2ºT), Arilson e Marquinhos Gabriel (Guilherme Azevedo, aos 45’/2ºT); Rafael Bilu (Thiago Alagoano, aos 20’/2ºT), Caio Dantas (Hygor, aos 31’/2ºT) e Fellipe Mateus.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Léo Condé)

​

Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz (Maurício, aos 36’/2ºT), Ferreira (Eloir, aos 11’/2ºT), Lucas Araújo (Rafael Costa, aos 35’/2ºT) e Renatinho (Wesley Pionteck, aos 25’/2ºT); Pimentinha (Ygor Catatau, aos 9’/2ºT) e Gabriel Poveda.