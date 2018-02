Com gol brasileiro, Juventus vence dérbi de Turim por 1 a 0

SÃO PAULO, 18 FEV (ANSA) – Com um gol do brasileiro Alex Sandro, a Juventus derrotou o Torino por 1 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança da Série A.

O único tento do jogo foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Bernardeschi fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. O ex-lateral do Santos apareceu livre no centro da área para marcar.

Agora a Velha Senhora tem 65 pontos, dois a mais que o Napoli, que entra em campo às 11h (horário de Brasília) contra a Spal, que está na zona de rebaixamento. Já o Torino está em nono lugar, com 36. (ANSA)