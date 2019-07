Com gol aos 49, Criciúma bate Coritiba e se distancia da degola da Série B

Com gol de Liel aos 49 minutos do segundo tempo, o Criciúma derrotou o Coritiba pelo placar de 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento. O duelo foi realizado na noite desta terça-feira, no Estádio Heriberto Hülse, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Criciúma chegou aos mesmos 12 pontos do Coritiba, mas segue atrás pelos critérios de desempate. Primeiro time dentro da zona de classificação, o Sport soma 16.

Fraco tecnicamente, o primeiro tempo teve um Criciúma com mais volume de jogo, anulando as principais jogadas do Coritiba, que pecou muito no último passe. O time catarinense chegou com perigo aos 17 minutos. Reis avançou pela direita e cruzou para Vinícius. O ex-atacante do Palmeiras cabeceou para fora.

O Criciúma continuou mais eficiente e por muito pouco não abriu o placar em chute rasteiro de Marlon. Wilson bateu roupa, mas fez a defesa. A resposta veio com Rafinha. O atacante chutou, a bola desviou em Platero e parou em um milagre do goleiro Luiz, que salvou a equipe da casa em mais uma tentativa de Juan Alano.

No segundo tempo, o Coritiba não deixou o Criciúma respirar e inaugurou o marcador logo no minuto inicial. Thiago Lopes chutou da entrada da área e contou com um desvio de Derlan para enganar o goleiro Luis, que, desta vez, não conseguiu evitar o gol do time visitante.

Após o gol, o Coritiba recuou e “chamou” o Criciúma para o seu campo de defesa. O time catarinense foi para a pressão e chegou ao gol de empate aos 33 minutos. Julimar achou Léo Gamalho livre dentro da área. O atacante chutou para deixar tudo igual.

Depois do empate, o jogo acabou ficando aberto. Em voleio de Rodrigão, a bola bateu caprichosamente na trave. Já no chute de Wesley, passou perto do gol. Coube a Liel, aos 49 minutos, desviar uma cobrança de falta para dar os três pontos ao time da casa.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o São Bento no dia 16 de julho (terça-feira), às 19h15, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No dia 19 (sexta-feira), o Criciúma visita o Vitória, às 21h30, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 x 1 CORITIBA

CRICIÚMA – Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Wesley e Eduardo (Daniel Costa); Reis, Léo Gamalho e Vinícius (Julimar). Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA – Wilson; Sávio, Sabino, Walisson Maia e Fabiano; Vitor Carvalho, Luiz Henrique, Thiago Lopes (João Vitor) e Juan Alano; Rafinha (Lucas Tocantins) e Rodrigão (Wanderley). Técnico: Umberto Louzer

GOLS – Thiago Lopes, ao 1, e Léo Gamalho, aos 33, e Liel, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Reis e Wesley (Criciúma); Juan Alano, Sabino, Vitor Carvalho e Wilson (Coritiba).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa.

RENDA – R$ 44.265,00.

PÚBLICO – 2.489 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).