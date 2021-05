Com Giovani, Palmeiras goleia Ceará pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 Equipe viajou até Fortaleza e mesmo sob forte sol conseguiu sair vitoriosa com placar elástico, assumindo vice-liderança do Grupo A

Na tarde desta sexta-feira (28), a equipe do Palmeiras conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17, após vencer o Ceará por 5 a 1, com gols de Allan, Kauan Silva (2x), Evandro e contra. A partida foi válida pela quarta rodada do nacional e foi disputada no CT do Vozão, em Fortaleza.

A principal surpresa na escalação ficou por conta de Giovani. Utilizado em dez partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista, o atacante tinha retornado ao sub-20, porém, com a eliminação da equipe na Copa do Brasil, desceu para o sub-17. Escalado como centroavante, a promessa fez trio de ataque com os pontas Allan e Kauan Silva.

>> ATUAÇÕES: Rony precisa de apenas 15 minutos para ser o melhor da goleada do Palmeiras

>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Elétrico desde o primeiro minuto, o Palmeiras perdeu um gol sem goleiro com Giovani, no primeiro lance de perigo. A pressão, no entanto, fez com que a equipe logo abrisse dois gols de vantagem. Aos 8, Allan aproveitou passe na medida de Luiz Freitas e mandou para o fundo das redes. Cinco minutos mais tarde, Kauan Silva recebeu de Giovani, cortou para o meio e acertou um chute perfeito de fora da área. 2 a 0.

Sob calor de 35ºC, a equipe do treinador Artur Itiro cessou a pressão ofensiva, descendo as linhas de marcação. Aos 22, o zagueiro Serafim cometeu pênalti, mas o Ceará desperdiçou a cobrança, chutando na trave. Já no último minuto da primeira etapa, o Vozão descontou. 2 a 1.

E MAIS:

No segundo tempo, Kauan Silva avançou pela esquerda e fez mais um, o segundo dele e terceiro do Palmeiras. Com o gol, ele se tornou o artilheiro da equipe na competição, com quatro tentos em quatro jogos. Ele também é o garçom do time, com dois passes para gol. Aos 18, novamente Kauan finalizou após jogada ensaiada e o defensor do Ceará colocou contra a própria meta.

Com a vitória consolidada, Itiro mudou peças, dando rodagem ao elenco e já projetando os próximos jogos. Sem sofrer, a equipe permaneceu no campo ofensivo, mas sem a intensidade de outrora. Em uma dessas jogadas de ataque, Evandro arriscou de longe e o goleiro alvinegro aceitou. 5 a 1 placar final.

O triunfo deixa a equipe na segunda colocação do Grupo A, com 9 pontos, atrás apenas do Flamengo, com 12. O Palmeiras volta a campo novamente no dia 05/06 (sábado), às 15h (horário de Brasília), contra o Bahia, no Allianz Parque, com transmissão da CBF TV.

E MAIS:

Veja também