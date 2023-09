Com Ganso e Arias de volta, Fluminense recebe Inter pelas semifinais da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 16:21 Compartilhe

Com o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante colombiano Jhon Arias recuperados de problemas físicos, o Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira (27), no Maracanã, com a força máxima do ataque à disposição do técnico Fernando Diniz.

Ganso e Arias treinaram nos últimos dias e estão prontos para manterem vivo o sonho do primeiro título internacional do Tricolor carioca, um dos poucos grandes do Brasil que ainda não conquistou o principal torneio de clubes da América.

O camisa 10, de 33 anos, está de volta depois de quase um mês afastado com dores no joelho esquerdo. Ele não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia do Paraguai, no jogo de volta das quartas de final, disputado em Assunção no dia 31 de agosto.

Por sua vez, Arias sofreu uma torção no tornozelo direito na derrota por 4 a 2 para o Vasco, no Campeonato Brasileiro, há dez dias.

Um dos destaques do time na temporada, o colombiano de 26 anos deve completar o trio de ataque com Keno e Germán Cano.

– Marcelo volta após suspensão –

O retorno de duas peças importantes não é a única boa notícia para Diniz.

O experiente lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, já cumpriu os três jogos de suspensão, que o deixaram de fora das quartas de final, após a dura entrada que lesionou gravemente o zagueiro argentino Luciano Sánchez, do duelo de oitavas de final contra o Argentinos Juniors.

Com todas as peças à disposição, uma raridade na temporada, Fernando Diniz espera abrir vantagem em casa para encaminhar a vaga na final, que será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Quem passar do confronto, que na semana que vem terá o jogo de volta em Porto Alegre, vai à decisão contra o vencedor de um duelo de peso: Boca Juniors e Palmeiras, que abrem a outra semifinal na quinta-feira, em Buenos Aires.

“É um momento em que surge uma possibilidade muito real [de conquistar a Libertadores]”, disse o goleiro Fábio ao portal ge.

– Mudança defensiva –

Para tentar barrar o ataque Tricolor, o técnico do Inter, o argentino Eduardo Coudet, pode mexer na defesa da equipe: o espanhol Hugo Mallo, de características mais defensivas, entraria no lugar do argentino Fabricio Bustos como lateral-direito.

Ao contrário do time gaúcho, o Fluminense teve mais regularidade durante a temporada e é o quinto colocado do Brasileirão (41 pontos, dez atrás do líder Botafogo).

Já o Inter, 13º com 29 pontos, ainda não encontrou o mesmo desempenho que o levou a estar entre os quatro melhores da Libertadores, eliminando o favorito River Plate nas oitavas e o Bolívar nas quartas.

Para passar pelos cariocas e continuar em busca de seu terceiro título de campeão da América (2006 e 2010), o Colorado deposita suas fichas em dois jogadores que fizeram a diferença até aqui: o goleiro uruguaio Sergio Rochet e o atacante equatoriano Enner Valencia.

“A Libertadores é diferente e é definida nos detalhes”, disse Coudet após a derrota para o Athletico-PR na última quinta-feira, pelo Brasileirão.





Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio – Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo – André, Alexsander – Ganso, Jhon Arias, Keno – Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Inter: Sergio Rochet – Hugo Mallo, Gabriel Mercado, Vitão, Renê – Johnny, Charles Aránguiz – Maurício, Alan Patrick, Wanderson – Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

