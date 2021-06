Com Ganso, Cazares e Abel Hernández, Fluminense está escalado para enfrentar o Corinthians Caio Paulista sentiu um desconforto na coxa esquerda e não foi relacionado. O lateral Samuel Xavier também voltou a sentir na coxa esquerda e também está fora da partida

O Fluminense terá algumas mudanças para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, em São Januário, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Por causa do desgaste provocado pelo calendário da temporada, o técnico Roger Machado rodou o time e escalou Ganso, Cazares, Abel Hernandez na equipe titular.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Cazares, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

Caio Paulista sentiu um desconforto na coxa esquerda e não foi relacionado. O lateral-direito Samuel Xavier também voltou a sentir na coxa esquerda e também está fora da partida.

Por outro lado, o treinador Roger Machado conta com o lateral-direito Calegari. Ele havia sido substituído no jogo diante do Atlético-GO, em Goiânia, na última quarta-feira, com um incômodo muscular, mas não teve lesão detectada. No lado esquerdo, Egídio também volta ao time titular.

