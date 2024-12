Com Gaia e Fedez, Sanremo anuncia nomes de concorrentes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – O apresentador e diretor artístico do Festival de Sanremo, Carlo Conti, anunciou neste domingo (1º) os 30 concorrentes que participarão da 75ª edição do famoso concurso musical italiano, agendado para os dias 11 e 15 de fevereiro de 2025.

A extensa lista tem a presença do rapper Fedez, que virou notícia no decorrer do ano em razão do fim do casamento com a influenciadora digital Chiara Ferragni, e da cantora ítalo-brasileira Gaia Gozzi.

A relação de participantes, que buscarão o título de uma competição que já revelou nomes como Laura Pausini e Maneskin, também possui Achille Lauro, Francesco Gabbani, Massimo Ranieri, Elodie, Francesca Michelin e Rocco Hunt.

Conti, que apresentará o festival musical após cinco temporadas seguidas com Amadeus no comando, revelou os nomes dos participantes em um programa da emissora estatal RAI.

“É particularmente um elenco variado. Naturalmente as músicas contam, mas já a partir dos nomes começamos a delinear este buquê musical, no sentido de como será composto. Tem de tudo um pouco, muitos sabores. Espero que estas músicas preencham as paradas como tem acontecido nos últimos anos”, declarou o apresentador.

A decisão de modificar o regulamento do Festival de Sanremo, aumentando o número de concorrentes dos esperados 24 para 30, foi tomada pelo próprio Conti em razão da alta qualidade e quantidade de músicas recebidas, informou a RAI.

Lista completa dos participantes divulgados: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. (ANSA).