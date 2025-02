Com Gabriel Brazão recuperado, Santos inicia preparação para encarar Red Bul Bragantino

O goleiro Gabriel Brazão foi a boa notícia do treinamento desta quarta-feira no Santos. Recuperado de uma lombalgia, o atleta participou normalmente da atividade e mostrou estar em condições de reforçar a equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Titular na fase de classificação do Estadual, ele desfalcou o time no confronto em que a equipe santista derrotou a Inter de Limeira no último domingo por 3 a 0. Na partida, o goleiro João Paulo foi o titular.

Para o jogo contra o rival de Bragança Paulista, a tendência é que o técnico português Pedro Caixinha mantenha a base. Ele tem ainda mais três sessões de treino para definir o time que vai a campo.

O volante Thiago Maia, que chegou ao clube para realizar exames médicos nesta semana já deve participar das atividades com elenco profissional nos próximos dias. Caixinha deve apostar em uma formação ofensiva para esta partida.

As quartas de final do Paulistão serão definidas em jogo único e quem vencer se garante na fase seguinte da competição. A partida contra o Bragantino acontece neste domingo, às 20h45, na Vila Belmiro. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.